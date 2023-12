La sparizione di Demir Yaman troverà una risoluzione nel corso delle puntate della quarta stagione di Terra amara in programma nel corso del 2024 su Canale 5. Dopo diverse settimane di grande apprensione e di ricerche spasmodiche che vedranno coinvolti i vari membri di casa Yaman, si scoprirà che l'uomo è stato ucciso e il suo corpo senza vita verrà ritrovato da alcuni operai all'interno di un capannone abbandonato, in fase di ristrutturazione.

Il giallo della sparizione di Demir Yaman

Dopo essere stato rapito dal un gruppo di banditi che ha fatto irruzione all'interno di villa Yaman, di Demir si sono perse misteriosamente le tracce, ma i suoi familiari hanno continuato a cercare la verità.

Zuleyha, così come Fikret, ha cercato di tenere accesa la luce su questo caso con la speranza di giungere al più presto a una risoluzione definitiva.

Ciò però non è avvenuto, dato che tutte le varie indagini non hanno portato a un esito positivo e non si riuscirà a far chiarezza sulla fine del ricco imprenditore Yaman. Solo nel corso della quarta stagione ci sarà la svolta definitiva che porterà al ritrovamento del corpo senza vita del padre di Adnan.

Demir viene ritrovato da alcuni operai: anticipazioni Terra amara (Video)

Le anticipazioni della soap opera rivelano che alcuni operai cominceranno dei lavori all'interno di un vecchio capannone abbandonato a Cukurova.

All'interno di questa struttura sarà presente una cella frigorifera che dovrà essere portata via ma, nel momento in cui cominceranno l'opera di demolizione, faranno una macabra scoperta.

Dal frigorifero emergerà il corpo senza vita di un uomo: gli operai si renderanno conto subito che si tratta del cadavere di Demir Yaman.

A quel punto non ci saranno più dubbi sul suo decesso e la notizia del ritrovamento del corpo si diffonderà ben presto in tutta Cukurova, lasciando senza parole i familiari.

I fan increduli per la morte di Demir Yaman e la sua uscita di scena

La scena del ritrovamento sta già circolando sui social e ha lasciato increduli vari fan e appassionati della soap opera turca di Canale 5.

"Io spero che non sia il vero Demir, bensì un sosia. Non può morire in questo modo, sarebbe un vero choc per tutti i fan", ha scritto un utente sui social.

"Senza di lui niente sarà più lo stesso, potevano tenerlo in vita almeno fino a metà della quarta serie", ha scritto un altro spettatore della soap.

"Non doveva andare così e in questo modo la serie ha perso uno dei suoi attori principali. Nel bene o nel male era amatissimo dal pubblico", ha scritto un altro utente in rete.