Nelle puntate de La Promessa in onda dal 2 al 5 gennaio in prima visione su Canale 5, l'arrivo di una vecchia amica di Manuel, di nome Blanca, susciterà la gelosia di Jimena, soprattutto quando i due faranno un giro in aereo insieme. Gregorio, invece, sarà alla ricerca di una nuova occupazione deciso a mantenere Pia e il bambino in arrivo.

Anticipazioni La Promessa: Jimena gelosa di Blanca e Manuel

Blanca arriverà alla tenuta. Jimena sarà indispettita dalla complicità tra Manuel e la sua vecchia amica, pertanto la duchessa farà una scenata di gelosia al consorte.

Jana sarà preoccupata in quanto Pia non avrà ancora a disposizione le erbe medicinali che le aveva detto di prendere. Intanto la domestica e Lope non riusciranno a dire a Maria che Salvador è morto al fronte, così Pia si proporrà di dirlo alla collega.

Petra consiglierà a Cruz e Lorenzo di avvelenare Elisa con il tè che è solita prendere tutte le sere prima di andare a letto. Simona e Candela continueranno a litigare furiosamente, e quest'ultima confiderà a Jana e Teresa che Custodio è stato ucciso dal marito di Simona e che lei le è stata vicina solo per il rimorso. Lorenzo informerà Cruz che l'avvocato è d'accordo a ridurre in mille pezzi l'ultimo testamento del barone.

Gregorio è alla ricerca di una nuova occupazione

Cruz scoprirà che il tentativo di avvelenare Elisa è fallito. Petra farà capire alla marchesa che Lorenzo sta facendo il doppio gioco. Jimena, invece, avrà un brutto litigio con Manuel dopo essere andati a teatro con altre persone. La giovane disapproverà che il marito abbia portato Blanca a fare un giro sul suo aereo.

Jana cercherà di trovare le parole per dire a Maria che il suo fidanzato è morto al fronte. Un tentativo che andrà a vuoto, tanto che la domestica si sfogherà con Lope.

Gregorio rivelerà ad Alonso di aver intenzione di trovare una nuova occupazione per mantenere Pia e il bambino fuori dalla tenuta. La governante, invece, racconterà a Jana cosa ha scoperto su Dolores dopo aver ascoltato le confessioni di Candela.

Lorenzo accetterà di prestare i soldi ad Alonso, a patto che firmi il contratto di prestito.

Gregorio è cambiato grazie a Pia

Gregorio è tra i personaggi protagonisti de La Promessa. L'uomo ha fatto il suo ingresso a palazzo per subentrare al maggiordomo Romulo. Ha dimostrato di avere la mano pesante con i suoi colleghi, un atteggiamento duro che presto è cambiato grazie a Pia. Gregorio ha dimostrato di avere un debole per la governante e non ha esitato ad assumersi la paternità della gravidanza della donna per impedirle di essere licenziata da Cruz e Alonso.