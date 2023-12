L'appuntamento con Terra amara torna in onda domenica 7 gennaio in prima serata su Canale 5 con un nuovo appuntamento della durata di tre ore. Le anticipazioni rivelano che Zuleyha si ritroverà a fare i conti con un pacco e con una lettera firmata da suo marito Demir, con all'interno l'anello dell'uomo e un biglietto in cui la tranquillizzerà sulle sue condizioni di salute dopo la sparizione dalla villa.

Intanto Sermin deciderà di organizzare la festa della circoncisione dei bambini a Cukurova, ma Saniye non sarà d'accordo e finirà per investirla di proposito con il suo furgone.

Zuleyha riceve un pacco da suo marito Demir Yaman

Dopo settimane di silenzio, Zuleyha si ritroverà tra le mani un pacco dalla Siria che porta la firma di suo marito. All'interno è contenuto l'anello che l'uomo era solito portare e un bigliettino in cui dice di stare bene e che presto sarebbe rientrato di nuovo a Cukurova.

Una sorpresa che permetterà alla donna di tirare un sospiro di sollievo dopo giorni di angoscia, anche se Fikret non sarà convinto e deciderà di vederci chiaro su questa vicenda, mettendosi in viaggio per la Siria assieme a Cetin, con la speranza di riuscire a rintracciare per davvero suo fratello. Lì i due chiederanno informazioni a Sahap, un amico di vecchia data che potrebbe dar loro le indicazioni giuste per sciogliere questo rebus.

Saniye mette sotto Sermin col furgoncino: anticipazioni Terra amara del 7 gennaio

Intanto inizieranno i preparativi per la festa della circoncisione dei bambini che si svolgerà a Cukurova.

Hakan chiederà a Zuleyha di poter contribuire alle spese, mentre Saniye non si troverà d'accordo con le decisioni di Sermin in merito alla preparazione dell'evento e deciderà di metterla sotto con il suo furgoncino, finendo per fratturarle una gamba.

Alla fine, quindi, l'organizzazione della festa tornerà nelle mani di Lutfiye che riuscirà a svolgere un ottimo lavoro e riceverà i complimenti da tutti.

Betul, invece, chiederà consigli ad Abdulkadir per riuscire a sbarazzarsi definitivamente di Ercan: l'uomo le consiglierà di iniziare a sedurlo, a quel punto la donna passerà all'azione.

Il punto sulla sparizione di Demir

Nelle puntate precedenti della soap opera, Demir era stato sparito nel nulla dopo che alcuni banditi avevano fatto irruzione all'interno di villa Yaman e da quel momento in poi se ne erano perse le tracce. Tale evento ha destabilizzato i suoi familiari, in primis la moglie Zuleyha affranta e desolata per la scomparsa di suo marito ma speranzosa di poterlo riabbracciare vivo.

Nelle puntate successive emergerà che in realtà l'uomo non si è mai recato in Siria, visto che verrà ritrovato privo di vita all'interno di una cella frigorifera durante degli scavi non lontano da Cukurova.