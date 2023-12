Manca meno di una settimana alla prima registrazione di Amici del 2024. È stato rivelato che la registrazione della 15esima puntata del talent show si svolgerà venerdì 5 gennaio e sarà trasmessa in tv la domenica successiva. Petit e Martina sono in sfida da prima dell'inizio delle vacanze, mentre tutti gli altri allievi dovranno riconfermarsi tra i titolari affrontando le consuete gare di canto e ballo.

La data delle nuove riprese

Dopo giorni di incertezza è stato rivelato quando si registrerà il prossimo speciale. Venerdì 5 gennaio Maria De Filippi registrerà la puntata che andrà in onda domenica 7, a differenza di ciò che si era detto fino a qualche giorno fa, ovvero che sarebbe stata registrata il 4 gennaio.

I cantanti e i ballerini della classe tra meno di una settimana torneranno a esibirsi davanti al pubblico e cercheranno di convincere i professori a riconfermarli nel cast.

I titolari della scuola sono fermi da un paio di settimane (le ultime riprese risalgono al 16 dicembre scorso), ma le lezioni sono andate avanti fino a poco prima di Natale.

Quest'anno tutti i ragazzi hanno avuto la possibilità di festeggiare con la famiglia dal 24 al 26 dicembre, un'opportunità che gli alunni delle passate edizioni non hanno avuto a causa delle restrittive norme anti-Covid.

Mida, Holden, Gaia, Kumo e tutti gli altri sono già rientrati in casetta e a confermarlo sono i contenuti esclusivi che sono stati caricati su Witty Tv e sulle pagine social del programma in questi giorni.

I temi del primo appuntamento dell'anno

Ma cosa accadrà nel corso della registrazione del 5 gennaio? Petit e Martina, ad esempio, sono in sfida e dovranno battere un talento esterno per riconfermarsi nella classe.

I due cantanti sono finiti a rischio eliminazione dopo aver partecipato a un compito di squadra che metteva in palio l'immunità solo per uno dei tre team in gara: a vincere è stata Mew per la quadra di Lorella Cuccarini, che di conseguenza ha salvato anche Mida e Sarah.

Tutti i ragazzi gareggeranno davanti a esperti di canto e ballo: le classifiche che verranno fuori dai voti dei giudici potrebbero essere determinanti per il percorso di alcuni titolari.

Ci sono buone probabilità che durante le prossime riprese venga consegnato a Mida il disco d'oro per "Rossofuoco", l'inedito che ha superato le 50.000 copie vendute e a oggi è il più ascoltato e comprato tra quelli degli alunni della 23esima edizione.

La smentita di Holden su Sarah

In queste ore si sta parlando sia del giorno in cui ricominceranno le registrazioni di Amici, che della smentita che Holden ha fatto su un gossip che circolava in rete da qualche settimana.

Il cantante è intervenuto sui social per chiarire ai fan che tra lui e Sarah non è nata una simpatia come tanti di loro sospettavano da qualche tempo.

"Possiamo sfatare", ha scritto l'allievo su un gruppo Instagram a lui dedicato.

Per quanto riguarda le altre coppie che si sono formate all'interno della scuola, invece, vanno tutte d'amore e d'accordo. Mew e Matthew, in particolare, hanno passato le vacanze di Natale insieme (sono stati avvistati a Milano da soli).

Prima di pensare alle riprese del 5 gennaio, inoltre, i titolari devono adempiere a un altro importante impegno. Domani, 31 dicembre, tutta la classe sarà ospite di Capodanno in musica, lo show di Canale 5 che Federica Panicucci condurrà in diretta da Genova.