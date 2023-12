Marta soffrirà per la fine della sua storia con il fidanzato in America. Sarà per questo che, nella puntata de Il Paradiso delle signore 8 in onda lunedì 8 gennaio, Adelaide e Umberto saranno preoccupati nel vederla così giù e proveranno a tirarla su di morale con una sorpresa. Nel frattempo il legame tra Matilde e Vittorio si farà sempre più stretto, ma a osservarli ci sarà l'investigatore privato assunto da Tancredi. Delia scoprirà di avere un ammiratore misterioso e sarà molto incuriosita, mentre Salvatore non si arrenderà vedendo Elvira felice con Tullio.

La fine della relazione che Marta aveva in America

A casa Guarnieri ci sarà preoccupazione per Marta, che sarà molto giù a causa della fine della sua relazione avuta in America. Dovrà voltare pagina, ma potrà contare sull'appoggio di Umberto e Adelaide. Questi ultimi organizzeranno una sorpresa per far tornare il sorriso alla loro amata Marta. Tra Matilde e Vittorio, invece, il legame sembrerà sempre più solido, ma a mettere i bastoni tra le ruote ci penserà Tancredi. L'investigatore privato da lui assunto terrà sotto controllo Vittorio e Matilde, e non li perderà mai di vista.

Tullio ed Elvira sempre più felici

L'anno non inizierà nel migliore dei modi per Salvatore, che si renderà conto che tra Tullio ed Elvira la relazione procede a gonfie vele.

Il fidanzato della signorina Gallo progetterà di trasferirsi a Milano e questo rischierà di allontanare ancora di più la speranza di Salvatore di poter riconquistare il cuore della ragazza. Nonostante ciò ascolterà i consigli dei suoi amici e sarà pronto a giocare tutte le sue carte. Non avrà intenzione di rassegnarsi e proverà a conquistare il cuore della giovane portando avanti l'idea di realizzare un night club.

Per Delia, invece, arriverà un ammiratore segreto che stuzzicherà la curiosità della ragazza.

L'amicizia speciale che lega Salvatore a Elvira

Cosa succederà tra Elvira e Salvatore? Nella settima stagione tra i due è nata una forte amicizia che sembrava indirizzata verso qualcosa di più importante. Elvira non ha nascosto di essere molto attratta da Salvo, ma lui ha messo un freno a tutto, dicendole che potevano essere solo amici.

Il rifiuto di Salvatore, però, probabilmente era dovuto alla grande paura nata dalle due delusioni importanti dalle sue relazioni precedenti. Quando Elvira ha deciso di voltare pagina, ad Amato sono mancate le attenzioni della sua amica e presto ha capito di provare per lei un sentimento. Nel frattempo Elvira ha trovato la serenità con Tullio e sembra aver spento le speranze di un lieto fine. Sarà una cosa definitiva? Non è detto, perché Salvatore si sta impegnando in tutti i modi per riconquistare il cuore di Elvira.