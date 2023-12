Il pubblico di Terra Amara si chiede quando Demir scopre che Umit non è incinta. Purtroppo la perfida figlia di Sevda riuscirà a tenere il suo segreto al sicuro, visto che Yaman sparirà nel nulla prima di aver saputo di essere stato ingannato da lei. Umit invece farà una brutta fine in seguito a uno scontro con Zuleyha che non le lascerà pace. Anche questa volta, una luce oscura annebbierà i sogni e le speranze della famiglia Yaman, che sembra davvero essere destinata all'eterna infelicità.

Quando Demir scopre che Umit non è incinta in Terra amara?

Umit ha fatto credere a Demir di aspettare un bambino da lui. Non solo. Ha preteso una dichiarazione scritta nella quale Yaman riconosceva il bimbo e gli dava il suo cognome. In più, ha voluto restare nella villa, almeno fino a che il bambino non sarà nato. Il tutto davanti agli occhi di Zuleyha, che ha minacciato di andarsene con i suoi figli.

Nelle puntate di Terra amara in onda questa settimana tutto cambierò dopo l'assalto alla villa Yaman, che causerà non poche conseguenze. Uzum ricoverata in ospedale e in gravi condizioni, Demir disperso nel nulla. Proprio per questo motivo, Il Segreto di Umit resterà tale. Ma non è finita qui.

La fine di Umit e il crimine di Zuleyha

Solo Sevda, ormai passata a miglior vita, era a conoscenza della finta gravidanza di Umit. Dopo la scomparsa di Demir, Umit si spingerà oltre ogni limite, rapendo Adnan e usandolo come merce di scambio per avere risposte sul luogo in cui si trovi il suo amato. Peccato che anche Zuleyha non sappia nulla e, stanca dei suoi ricatti, perda il controllo sparandole per poi scappare.

Il corpo di Umit non verrà trovato da Zuleyha e Fekeli, che torneranno sul luogo del fatale scontro. Con lei, morirà anche la verità sul bambino che ha detto di aspettare da Demir. A salvare Zuleyha sarà Hakan, colui che farà portare via Umit esanime, evitando che la polizia possa trovarla.

Intanto, inizieranno le indagini per ritrovare Demir, con una disperata Zuleyha, stanca di soffrire e veder naufragare nel nulla i suoi progetti.

Umit usa il ricatto per avere un briciolo d'amore

Senza dubbio il comportamento manipolatorio di Umit è sbagliato, ma è una donna che ha sofferto molto, fin dalla prima infanzia. È cresciuta con la convinzione che sua madre l'avesse abbandonata per poi ritrovarla anni dopo. Inoltre, è stata ingannata da Demir, che le aveva promesso di avere una vita con lei, disposto a lasciare la moglie. Non ci si stupisce dunque che Umit abbia imparato presto a chiedere amore solo con il ricatto e la manipolazione, non avendo appreso cosa significhi avere una relazione affettiva reciproca appagante e che dia sicurezza.