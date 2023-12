L'ultima puntata di Terra amara prima della breve pausa natalizia, quella del 24 dicembre, metterà in scena lo scontro tra Züleyha e Ümit. Quest'ultima crederà che Demir non sia misteriosamente scomparso con l'assalto alla villa, penserà che i coniugi Yaman abbiano organizzato tutto proprio per permettere all'uomo di scappare. Ümit, per far parlare Züleyha, arriverà anche a prendere in ostaggio Adnan e sarà chiara con la sua rivale: se lei non potrà riavere Demir, lei non potrà rivedere Adnan.

Adnan sparisce nel nulla

Gülten andrà nella stanza dei piccoli Yaman e si renderà conto che Adnan non sta dormendo nel suo lettino.

Avvertirà Züleyha, che ovviamente si allarmerà, ma che fine ha fatto il bambino? Sarà con Cumali tra i campi della tenuta Yaman, infatti l'uomo è stato incaricato da Ümit di rapire il bambino. Adnan non farà altro che chiedere "dov'è mia mamma", ma Cumali proverà a rassicurarlo dicendogli che stanno facendo solamente una passeggiata.

Cumali consegnerà il bambino a Ümit e lei gli darà i soldi che gli ha promesso. Anche la ragazza proverà a rassicurare il bambino dicendogli che stanno andando a trovare il padre.

La telefonata di Ümit

Intanto a Villa Yaman tutti si daranno da fare per trovare Adnan e capiranno che è stato rapito. Improvvisamente squillerà il telefono, è Ümit e vuole parlare con Züleyha: "La tua voce sembra agitata, per caso Adnan è scomparso?".

Züleyha capirà che dietro la sparizione del figlio si nasconde Ümit: "Se gli succede qualcosa giuro che ti uccido".

"Se fai quello che ti dico a Adnan non succederà niente: devi solo portarmi da Demir, non penserai che creda alla favola della sua improvvisa scomparsa", dirà Ümit con tono sarcastico. Züleyha sarà disperata, anche perché lei non sa dove sia finito Demir: "Vieni all'incontro da sola - le dirà Ümit - se sarai in compagnia preparati a dire addio a Adnan".

Züleyha spara a Ümit

Züleyha non dirà che è stata Ümit a chiamarla: andrà nel suo studio, prenderà la pistola, salirà in macchina e partirà alla ricerca di Ümit. Hakan, che la spierà da fuori la tenuta, la seguirà. Züleyha arriverà all'incontro con Ümit e le chiederà subito di dirle dov'è suo figlio. Tra le due ci sarà uno scontro, che verrà scrutato da lontano da Hakan.

"Züleyha puoi prendere in giro gli altri, ma non me, non cadrò nella tua trappola", dirà Ümit facendo riferimento alla sparizione di Demir. Züleyha le giurerà di non sapere dove sia finito il marito, ma Ümit sarà chiara: "Senza Demir non rivedrai Adnan". Sarò proprio in quel momento che Züleyha estrarrà la pistola e la minaccerà, tra le due ci sarà una colluttazione e accidentalmente partirà un colpo che ferirà Ümit nell'addome. La ragazza morirà?

L'amicizia tra Hande Soral e Hilal Altınbilek

Nella serie i loro personaggi sono due grandi nemiche, ma le interpreti di Ümit e Züleyha, Hande Soral e Hilal Altınbilek in realtà sono amiche. Proprio mentre condividevano il set hanno pubblicato sui social una foto che le ritrae insieme con la didascalia "nulla è come sembra", sottolineando in questo modo l'affetto che le unisce.