Nella serata di domenica 17 dicembre andrà in onda una nuova puntata di Terra Amara, che porterà avanti le vicende di Umit, in quanto sfrutterà la morte di Sevda per tenere sotto scacco Demir. Quest'ultimo si ritroverà costretto ad accondiscendere a tutte le richieste della sua ex amante, come per esempio farla vivere a casa sua, altrimenti rischierà di essere accusato per l'omicidio di Sevda.

Sarà così che Umit andrà a vivere a Villa Yaman, spingendo Zuleyha ad andarsene. Intanto Fekeli riuscirà a ottenere l'affidamento di Kerem Ali, dopodiché si dichiarerà colpevole dell'omicidio Erkan, scagionando di conseguenza Cetin.

Saniye e Gaffur temono di perdere Uzum

Un comandante della gendarmeria busserà alla porta di Villa Yaman chiedendo di parlare con Sevda. Demir dirà che la donna si trova a Istanbul, quando in realtà è stata seppellita in seguito alla morte avvenuta per mano di Umit.

Cumali continuerà a essere profondamente affettuoso con la piccola Uzum, ma quando Saniye e Gaffur assisteranno al suo comportamento inizieranno a tremare, non vorranno rinunciare alla bambina che hanno cresciuto come se fosse loro figlia.

Cetin si è costituito al posto di Fekeli, addossandosi la colpa della morte di Erkan Gumusoglu avvenuta in un incidente d'auto. Quando Zuleyha sarà informata dell'accaduto chiederà al marito di aiutarlo.

Nel frattempo la morte di Mujgan spingerà Fikret a sotterrare l'ascia di guerra con il fratellastro e così i due si incontreranno e faranno pace. In tale circostanza Demir informerà Fikret dell'arresto di Cetin, accusato di aver investito e ucciso un uomo.

Fekeli adotta Kerem Ali e si fa arrestare al posto di Cetin

Fekeli continuerà a portare avanti la pratica per adottare legalmente Kerem Ali, per questo si accorderà con l'avvocato del fratello di Mujgan per assicurarsene la custodia.

Una volta che la pratica sarà ufficializzata, Fekeli andrà a costituirsi per la morte di Erkan, venendo arrestato e facendo scagionare Cetin.

Umit continuerà a essere una presenza invalidante nella vita di Demir e Zuleyha. Dopo aver sparato accidentalmente a sua madre, uccidendola sul colpo, minaccerà Yaman di accusarlo di omicidio qualora non le dia ospitalità fino alla nascita del bambino che porta in grembo.

Ignara del fatto che la donna non sia veramente incinta, Zuleyha si rifiuterà di accettare la situazione e sarà pronta a lasciare la villa coniugale.

Umit costringe Demir a firmare una dichiarazione

A questo punto Umit avrà via libera e si sistemerà da Demir. Come se non bastasse la donna costringerà l'uomo a firmare una dichiarazione in cui si impegnerà non solo a riconoscere il nascituro, ma anche a prendersene cura una volta nato.

Betul e Sermin si offriranno di ospitare Umit, ma non certo per solidarietà nei confronti di Zuleyha bensì per coalizzarsi con la dottoressa ai danni della famiglia Yaman. Dopo poco Demir avrà una riunione aziendale in cui farà un annuncio spiazzante: passerà meno tempo in ufficio per dedicarsi alla famiglia.

Betul sarà nominata responsabile in sua assenza.

Fan commentano le continue disgrazie di Fekeli

A proposito dell'investimento compiuto involontariamente da Fekeli, sui social i fan non hanno risparmiato commenti a tal proposito. In molti si sono definiti stanchi di queste continue tragedie che continuano a tormentare i protagonisti di questa soap opera turca. "Povero Fekeli, peccato che non abbia pace", "Coraggio Fekeli, dopo la tempesta arriverà il sole", "Ma tutte a lui", questi i commenti che si trovano nelle più disparate pagine dedicate a Terra amara.