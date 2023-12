Sevda si schiererà contro Demir per il bene di Mujgan nella puntata di Terra Amara in onda venerdì 15 dicembre. Per fuggire con sua figlia, Sevda telefonerà in lacrime a casa Yaman e ricatterà Demir chiedendogli 100 mila lire e un'auto per lasciare Cukurova. La donna minaccerà di raccontare alla polizia che Zuleyha ha ucciso un uomo, facendola finire in prigione: "Rovinerò le vostre vite". Demir sarà sconvolto dal ricatto ricevuto e gli costerà molto cedere alle richieste, ma alla fine dovrà farlo e si recherà all'appuntamento con Sevda.

Zuleyha rifiuterà di costringere Umit ad abortire

Una puntata decisamente movimentata aspetta i fan di Terra amara che assisteranno a un gesto inaspettato da parte di Zuleyha. Quando la donna verrà a sapere che Demir vuole costringere Umit ad abortire, manderà via il dottor Ihsan facendo infuriare suo marito. Zuleyha sarà molto dura con Yaman e gli dirà che dovrà prendersi le sue responsabilità di padre senza fuggire. Una telefonata interromperà la discussione dei due coniugi e dall'altro capo del telefono ci sarà Sevda, disperata per la scomparsa di sua figlia. Mandata via dalla villa dopo essere stata umiliata, Sevda non avrà più compassione per Demir e sua moglie e avrà occhi soltanto per Umit.

La ex cantante chiederà con insistenza a Yaman di dirle dove si trova sua figlia, certa che l'abbia rapita un'altra volta. L'uomo non avrà intenzione di aiutare Sevda e lei a quel punto userà le maniere forti: "Rovinerò le vostre vite".

Demir messo alle strette cederà al ricatto di Sevda

Sevda, in lacrime, giurerà a Demir che sarebbe andata via da Cukurova con sua figlia.

Successivamente, la donna pretenderà di riceverà 100 mila lire e un'auto per la fuga. Demir non avrà nessuna intenzione di aiutare economicamente Umit e sua madre, ma Sevda lo ricatterà. La donna gli dirà che se non riceverà quello che ha chiesto andrà dalla polizia e denuncerà Zuleyha per omicidio. Yaman sarà sorpreso quando la ex cantante gli racconterà tutto quello che è accaduto durante la notte del furto alla villa, quando sua moglie ha ucciso un uomo.

Demir resterà senza parole e dopo averne parlato con Zuleyha si sentirà costretto a cedere al ricatto. L'uomo si recherà all'appuntamento con Sevda con il denaro richiesto.

Un altro episodio di finta gravidanza in Terra amara

La storia di Umit volgerà a termine all'inizio della quarta stagione. La donna ha finto con tutti di essere incinta e nessuno riuscirà a smascherarla a parte Zuleyha dopo la sua uscita di scena. Il trucco della finta gravidanza era già stato usato anche da Mujgan per legare a sé suo marito Yilmaz. A quei tempi i due erano sposati, ma l'uomo era innamorato di Zuleyha. Mujgan non riusciva a rassegnarsi all'idea di perdere suo marito e così ha finto di essere incinta con la speranza di allontanare suo marito da Zuleyha.