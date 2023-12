Un duplice omicidio si consumerà nelle puntate di Terra Amara in programma nei giorni 15 e 16 dicembre. La prima vittima sarà Sevda Çağlayan la quale perirà per mano della figlia Umit. Oltre alla cantante, a macchiarsi di omicidio sarà anche Fekeli, il quale si ritroverà ad investire un uomo.

Entrambe le vicende contribuiranno a dare una scossa notevole alle trame della soap opera turca perché, per evitare che il piccolo Kerem Ali debba fare a meno anche di suo nonno, Cetin si assumerà la colpa dell'investimento al posto di Fekeli. Per quanto riguarda Sevda sarà la vittima sacrificale dello scontro tra Demir e Umit.

Sevda minaccia Demir

Attraverso la puntata di venerdì 15 dicembre si scoprirà il destino riservato a Umit. Quest'ultima è stata rapita da alcuni scagnozzi di Demir, la quale l'hanno rinchiusa in un luogo misterioso con lo scopo di farla sottoporre ad un intervento volto ad interromperne la gravidanza. Se in un primo momento Zuleyha aveva voltato le spalle alla richiesta di aiuto di Sevda, alla fine la donna cambierà idea. Sarà così che l'ex sarta si recherà giusto in tempo nel posto in cui Umit è stata rinchiusa cacciando il dottor Ihsan, colui che suo marito ha assoldato per eseguire l'aborto chirurgico.

Demir non gradirà affatto questo cambio di programma e andrà su tutte le furie, ma sua moglie lo obbligherà ad assumersi le sue responsabilità nei confronti del piccolo che Umit porta in grembo.

In seguito Sevda metterà Demir in una scomoda posizione, minacciando di rivelare ai gendarmi dell'omicidio avvenuto per mano sua e di Zuleyha alla villa, durante la rapina. In cambio del silenzio, la donna pretenderà sia dei soldi che una macchina per andare via da Cukurova.

Sevda uccisa dalla figlia

Nel lungo appuntamento di sabato 16 dicembre di Terra amara Sevda si recherà dalle autorità per denunciare l'omicidio avvenuto nella villa degli Yaman.

Non vedendo arrivare Demir all'appuntamento, la donna crederà che l'uomo abbia deciso di voltarle le spalle. Fortunatamente Yaman riuscirà a raggiungere appena in tempo la donna, dandole ciò che ha chiesto e permettendole di fuggire da Cukurova con la figlia Umit.

Durante il tragitto, però, sarà rivelata la verità: Umit non è incita ed ha mentito.

Dopo aver fatto questa confessione, la dottoressa farà marcia indietro perché avrà intenzione di uccidere Demir con una pistola. Sevda impedirà con il suo stesso corpo che il proiettile colpisca Yaman, perdendo la vita. Il suo corpo verrà parcheggiato temporaneamente nel bagagliaio dell'auto di Demir e quando Zuleyha noterà delle tracce di sangue sul veicolo del marito, riceverà una risposta inaspettata, ovvero che appartengono ad un operaio che si è ferito nel garage. Poco dopo il fratellastro di Fikret si sbarazzerà del cadavere, seppellendolo di nascosto.

Un'altra tragedia si consumerà anche per mano di Fekeli. Quest'ultimo si recherà dall'avvocato che si è occupato della custodia del piccolo Kerem Ali, ma lungo la strada finirà per investire e uccidere un uomo.

Onde impedire che il bambino possa perdere anche il nonno, Cetin si sacrificherà dichiarandosi responsabile dell'investimento.

Commenti sul piccolo Kerem Ali, i fan: 'Il bambino è diverso'

Nel frattempo sui social i fan di Terra amara hanno notato un cambiamento riguardo il piccolo Kerem Ali. Essendoci stati all'interno della soap opera vari sbalzi temporali, come quelli avvenuti in seguito alla morte di Yilmaz, va da sé che gli autori hanno provveduto a sostituire il giovanissimo attore adeguandone l'età al substrato temporale dei flashback. "E' sottinteso che crescendo devono cambiare bambini"; "Ho notato che il bambino della dottoressa non è più lo stesso"; "Questo bambino è più bello dell'altro", alcuni dei commenti che i fan hanno rilasciato nelle pagine social della soap dimostrando di essere attenti anche al minimo dettaglio relativo ai propri beniamini.