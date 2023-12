L'appuntamento con Terra amara lascia la domenica pomeriggio di Canale 5 a partire dal prossimo 7 gennaio 2024, per tornare in onda nuovamente nella fascia serale.

Dopo qualche settimana di stop per la consueta sosta natalizia, Maria De Filippi tornerà a prendere come di consueto le redini della domenica pomeriggio di Canale 5 con le nuove puntate del talent show Amici 23.

Dal 7 gennaio stop Terra amara di domenica pomeriggio: torna Maria De Filippi con Amici 23

La programmazione Mediaset domenicale ha subito delle modifiche nel corso della seconda parte del mese di dicembre, dopo la sospensione di Amici 23 di domenica pomeriggio.

Il 24 e 31 dicembre a prendere il posto del talent show è stato l'appuntamento con la soap opera turca Terra Amara.

Tuttavia, dal 7 gennaio 2024 in poi ci saranno dei nuovi cambiamenti, dato che tornerà in onda regolarmente il programma condotto da Maria De Filippi, pronto a tener compagnia ai quasi tre milioni di spettatori che mediamente seguono ogni puntata di questa edizione.

L'appuntamento con la soap torna in onda la domenica sera su Canale 5

Il talent show riprenderà con le sue consuete sfide tra cantanti e ballerini, i quali nelle prossime settimane dovranno impegnarsi particolarmente per cercare di conquistare l'accesso al serale primaverile di questa edizione.

Per quanto riguarda l'appuntamento con Terra amara invece ci sarà spazio per il ritorno nella fascia serale di Canale 5.

Dopo i buoni ascolti registrati in prime time nel corso della stagione autunnale, i vertici del Biscione hanno scelto di continuare a puntare sullo sceneggiato turco per la domenica sera invernale. Al momento, la messa in onda delle puntate serali è in programma ogni domenica dal 7 gennaio e fino a metà febbraio 2024.

Il 31 dicembre anche gli allievi di Amici 23 sul palco di Capodanno in musica su Canale 5

Intanto, gli appassionati di Amici che in queste settimane stanno sentendo la mancanza dei loro beniamini in tv, il prossimo 31 dicembre non potranno perdersi l'appuntamento con lo show di fine anno trasmesso su Canale 5.

Federica Panicucci sarà al timone della nuova edizione di Capodanno in musica, in onda live da Genova e appunto saranno presenti sul palco dello show anche tutti i protagonisti dell'attuale edizione del talent show di Maria De Filippi. Una serata unica, nella quale i cantanti e i ballerini avranno la possibilità di esibirsi per la prima volta in prime time.