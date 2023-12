Con gli appuntamenti de Il Paradiso delle signore 8 previsti nel 2024 non si esclude che Vito possa scoprire di essere stato ingannato dalla sua compagna e promessa sposa Maria.

Il motivo? Il ragazzo avrà dei sospetti in merito al bracciale sfoggiato da Maria sul polso, che le è stato regalato da Matteo Portelli per Natale. Un presente di cui lui non era ovviamente a conoscenza.

Vito potrebbe così decidere di indagare e mettere alle strette la fidanzata, portandola a confessare la verità.

Maria nei guai per il bracciale che le ha regalato Matteo

Nelle puntate della soap opera in onda dall'8 al 12 gennaio Vito noterà la presenza di un bracciale sul polso di Maria e ovviamente sa che non si tratta di un suo regalo.

Il ragazzo chiederà spiegazioni alla sua promessa sposa, curioso di scoprire chi glielo abbia regalato. Peccato che Maria non avrà il coraggio di dirgli apertamente che si tratta di un pensiero di Matteo Portelli, ma inventerà una scusa plausibile per cercare di allontanare i sospetti del fidanzato.

Col passare dei giorni, però, Vito si ricorderà che quello stesso bracciale lo aveva visto anche sulla scrivania di Matteo Portelli e ciò potrebbe indurlo a cercare la verità.

Vito può scoprire di essere stato ingannato da Maria nei prossimi episodi de Il Paradiso 8

L'ex contabile del grande magazzino si ritroverebbe a fare i conti con una inaspettata gelosia che lo spingerebbe a cercare la verità e a capire chi sia realmente la persona che ha regalato quel bracciale alla fidanzata.

A quel punto Vito potrebbe essere sincero con la fidanzata e confessarle di aver visto quello stesso bracciale tra gli oggetti personali di Portelli, tanto da metterla alle strette.

Non potendo andare avanti con le sue bugie, Maria si ritroverebbe costretta a confessare la verità sul regalo ricevuto dal nuovo contabile del grande magazzino milanese.

Per Vito si tratterebbe di un clamoroso colpo di scena dato che, solo dopo aver incastrato la sua promessa sposa, scoprirebbe di essere stato ingannato con questa storia del bracciale e tale confessione finirebbe per far scricchiolare la fiducia nei confronti di Maria e magari anche le loro imminenti nozze fissate per maggio.

Si spera nel lieto fine tra Maria e Matteo

Una svolta che renderebbe entusiasti i fan della soap, che fanno il tifo per la coppia composta da Maria e Matteo, convinti del fatto che i due sarebbero una delle coppie più belle tra quelle nate nel corso delle ultime stagioni. "Maria non si merita Vito", ha sentenziato uno spettatore su Facebook, mentre qualcun altro pensa il contrario, ovvero che Vito non si meriti Maria, visto il "tradimento" da parte della ragazza con Matteo.

Alla fine, però, quest'ultimo e la stilista hanno un feeling speciale che fin dal primo momento non è passato inosservato e chissà se gli sceneggiatori sceglieranno di far trionfare il loro amore entro il finale di questa ottava serie, che riprenderà regolarmente dal 2 gennaio in poi su Rai 1.