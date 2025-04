Novità all’orizzonte per Tradimento, la soap turca di Canale 5. Grazie agli ottimi ascolti registrati, Mediaset ha deciso di puntare forte su questo titolo. Tuttavia, per prolungare la messa in onda e ritardare il finale, la programmazione subirà un rallentamento, soprattutto nei mesi estivi. I primi cambiamenti inizieranno già la prossima settimana: la dizi non andrà in onda lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, né venerdì 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione. A seguire, scopriremo cosa ci riserverà la seconda stagione e tutte le variazioni previste nel palinsesto.

Tradimento si ferma per Pasquetta e il 25 aprile: spazio a The Family su Canale 5

Settimana particolare per Tradimento, che lascerà temporaneamente il pomeriggio di Canale 5 in due occasioni. La soap turca non andrà in onda di pomeriggio né lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, né il 25 aprile, per la Festa della Liberazione. La variazione riguarda solo la puntata pomeridiana, mentre venerdì sera andrà in onda regolarmente in prima serata. Quanto al giorno di Pasqua, ci sarà la classica programmazione pomeridiana domenicale.

Per i giorni 21 e 25, Mediaset ha deciso di sostituirla con The Family, altra dizi di successo, che potrebbe tornare ciclicamente proprio per rallentare il ritmo di programmazione di Tradimento.

L’obiettivo? Allontanare il più possibile il finale e mantenere alta l’attenzione del pubblico anche durante i mesi estivi.

Anticipazioni Tradimento: nuovi arrivi sconvolgeranno la trama

La seconda stagione di Tradimento si aprirà con l’introduzione di tre volti inediti destinati a cambiare completamente le dinamiche della serie.

İpek farà ritorno nella vita del padre Sezai dopo anni passati in Canada, cogliendolo di sorpresa. L'uomo, sopraffatto dalla felicità, non si presenterà a un appuntamento con Güzide, senza sapere che proprio in quel momento Oylum ha avuto un grave incidente.

Questo evento lo spingerà a correre in ospedale, lasciando campo libero a un incontro segreto tra İpek e Azra.

Verrà svelato che quest’ultima è la nipote di Tarık, tornata per riallacciare i rapporti con lo zio, con cui non ha più contatti da tempo. Tarık le chiederà di occuparsi della piccola Öykü durante la degenza di Oylum, ma le vere intenzioni di Azra resteranno avvolte nel mistero.

Tradimento, seconda stagione: segreti scioccanti e un rapimento sconvolgeranno i fan

Nel frattempo, farà il suo ingresso anche Kahraman, cugino di Behram e Nazan, che comparirà subito dopo l attentato che lascerà Behram in fin di vita. Sarà proprio Kahraman a soccorrere Oylum sotto shock all’uscita dell’ospedale. Poco dopo, però, la gioia per la nascita del piccolo Can lascerà spazio all’angoscia: il neonato sparirà nel nulla, gettando la famiglia nel panico.

Dietro il rapimento ci sarà Mualla, convinta che Oylum le impedirà di vedere il nipote se Behram non dovesse farcela. A scoprire tutto sarà proprio Kahraman, che organizzerà una finta richiesta di riscatto per coprire la zia, ma sarà Yeşim a riportare Can tra le braccia di Oylum prima dell’arrivo della polizia. Tuttavia, accuserà Mualla, scatenando la furia di Güzide. Ma il colpo di scena più clamoroso deve ancora arrivare: il bambino non è il figlio di Behram, bensì di Tolga, l’ex fidanzato di Oylum. Questo segreto verrà a galla grazie a un flashback e cambierà radicalmente il futuro di tutti.