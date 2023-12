L'appuntamento con Terra amara non è previsto nel daytime feriale di Canale 5 dall'1 al 5 gennaio 2024. Gli spettatori che si collegheranno per seguire i nuovi episodi della soap dovranno fare i conti con la seconda settimana consecutiva di stop, dato che non sono previste puntate inedite.

Stando a quanto si apprende da una fonte diretta, Mediaset continuerà a puntare sulla soap spagnola La Promessa, di cui andranno in onda delle puntate speciali della durata di quasi tre ore in daytime, mentre la serie con Zuleyha tornerà in onda solo sabato 6 gennaio.

La messa in onda di Terra amara sospesa nella settimana 1-5 gennaio 2024

La messa in onda della soap opera con protagonisti Zuleyha e Demir risulta in pausa dai palinsesti Mediaset anche nella settimana che va dall'1 al 5 gennaio 2023.

Si tratta della seconda settimana consecutiva di stop per la serie turca, dato che anche nella settimana feriale dal 25 al 29 dicembre non sono previste nuove puntate in prima visione assoluta.

Il primo appuntamento del 2024 con la soap opera è previsto il prossimo sabato 6 dicembre, quando alle 14:30 circa andrà in onda il primo appuntamento speciale dell'anno che toccherà la durata di due ore.

Al posto della serie turca nella settimana che va dall'1 al 5 gennaio ci sarà spazio per la messa in onda di nuovi appuntamenti inediti con La Promessa.

La Promessa si allunga ancora al posto della soap opera turca con Zuleyha e Demir

La soap opera iberica che vede protagonisti Jana e Manuel proseguirà in prima visione assoluta dalle 14.10 alle 16.55, quando poi la linea tornerà a Pomeriggio 5 condotto da Myrta Merlino.

A partire dall'8 gennaio, invece, il palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset tornerà a puntare sulla messa in onda di Uomini e donne condotto da Maria De Filippi seguito poi dal daytime di Amici 23.

Una programmazione natalizia decisamente differente per la serie turca che continua ad appassionare una media di quasi tre milioni fissi di spettatori al giorno, toccando punte del 27% di share.

La quarta stagione sarà quella conclusiva della soap turca

La quarta stagione, però, sarà quella conclusiva della serie che si ritroverà poi a dover salutare anche il suo pubblico italiano.

In Turchia, malgrado il buon successo che ha ottenuto nel corso degli anni, si è scelto di non andare oltre le quattro stagioni di messa in onda preferendo puntare su prodotti nuovi piuttosto che mandare avanti quelli di sempre che avevano conquistato il pubblico.

Una scelta che i fan italiani dovranno accettare, seppur a malincuore, dato che in questi anni sono tantissimi coloro che si erano affezionati alle vicende dei vari protagonisti di Cukurova e speravano di poter continuare e vedere le loro vicende a lungo.