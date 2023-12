Nuova programmazione per Terra amara nel palinsesto domenicale di Canale 5 di domenica 31 dicembre. L'appuntamento con la soap opera non andrà in onda nella fascia serale dato che ci sarà spazio per la messa in onda del tradizionale concerto evento di fine anno.

Tuttavia, Mediaset ha scelto di non rinunciare all'appuntamento con la soap opera, dato che una nuova puntata è in programma nella fascia pomeridiana dalle ore 15 in poi.

La programmazione di Terra amara del 31 dicembre: la soap va in onda di pomeriggio

L'appuntamento con la soap opera turca è confermato anche nell'ultimo giorno dell'anno 2023.

Stando infatti a quanto apprende Blasting News in anteprima, anche per il prossimo 31 dicembre è in programma un appuntamento speciale nella fascia del primo pomeriggio .

Per la serata di Capodanno sulla rete ammiraglia del Biscione è invece in programma un concerto evento speciale condotto da Federica Panicucci in diretta da Genova, che potrà contare sulla presenza di un ricco parterre di ospiti. Per la soap turca quindi non ci sarà spazio nella fascia serale (come invece era accaduto fino allo scorso 17 dicembre), ma l'appuntamento andrà in onda al pomeriggio, con una puntata in programma dalle ore 15 alle 16:30 circa in prima visione assoluta.

La verità sulla sparizione di Demir nella quarta stagione

Intanto, le anticipazioni sugli episodi della quarta stagione che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 a partire da gennaio, rivelano che si arriverà alla verità sulla sparizione nel nulla di Demir Yaman. Del ricco imprenditore si perderanno le tracce dopo il rapimento avvenuto all'interno della sua villa e nessuno saprà che fine abbia fatto.

La verità verrà a galla solo a distanza di alcuni mesi, quando degli operai troveranno una cella frigorifera all'interno di un capannone abbandonato, dove all'interno ci sarà proprio il corpo senza vita del ricco Yaman. Sarà un grande dolore per la sua consorte e per tutti i familiari.

I fan si lamentano degli eccessivi drammi nella soap opera

Per Zuleyha inizierà successivamente una nuova fase della sua vita e, almeno per questa stagione finale, i fan sperano di poterla vedere felice e spensierata.

In questo ultimo periodo, infatti, sono state diverse le sofferenze che hanno colpito la donna, molte delle quali hanno destabilizzato anche gli spettatori stessi, che sui social si sono lamentati per i troppi drammi che gli sceneggiatori hanno riservato a Zuleyha.