Dopo il ritorno di Marta Guarnieri nelle trame de Il Paradiso delle signore non si esclude che tra lei e il suo ex Vittorio Conti possa riaccendersi la fiamma della passione.

I due ex coniugi si ritroveranno a Milano e, complice l'assenza di Matilde, non si esclude che possano aver modo di chiarirsi dopo che il loro matrimonio non è finito proprio nel migliore dei modi.

E a quel punto sarebbe Conti a farsi avanti e a chiedere alla sua ex di provare a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore.

Marta e Vittorio si ritrovano dopo un lungo periodo di lontananza

Il ritorno in città di Marta non è passato inosservato agli occhi del suo ex che, di punto in bianco, si è ritrovato ad avere a che fare con una delle donne più importanti della sua vita.

Proprio adesso che Vittorio aveva ritrovato un po' di serenità al fianco di Matilde, si dovrà allontanare dalla donna, che ha scelto di trasferirsi per un po' di tempo in Giappone e stare così alla larga dal marito Tancredi.

Di conseguenza, Marta e Vittorio si ritroveranno entrambi soli e senza consorti a Milano, e ciò non esclude che i due possano riavvicinarsi e recuperare un po' quel tempo perso nel corso degli anni in cui sono stati distanti l'uno dall'altro.

Vittorio può chiedere a Marta di riprovarci nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 8

Il sospetto, infatti, è che tra i due si riaccenda la fiamma della passione e la ritrovata serenità dopo un periodo burrascoso possa portarli a rendersi conto di essere ancora attratti l'uno dall'altro.

Il primo a rendersi conto di ciò potrebbe essere proprio Vittorio che, in passato, non ha mai nascosto la sua sofferenza per la fine della relazione con Marta.

Era stata la figlia del commendatore Guarnieri a decidere di chiudere la relazione e a dare una svolta alla sua vita trasferendosi in America.

Vittorio si ritroverebbe così a fare una proposta inaspettata alla sua ex, tale da dare una svolta clamorosa alle trame del 2024: chiederle di ritornare a essere una coppia.

La favola d'amore tra Marta e Vittorio

Una proposta che non deluderebbe le aspettative dei tantissimi fan, molti dei quali sperano da tempo in un ritorno di fiamma tra Marta e Vittorio. Il loro amore aveva fatto sognare gli spettatori che credevano si trattasse di una di quelle coppie destinate a durare per sempre.

Tuttavia le incomprensioni caratteriali e l'impossibilità della coppia di poter avere un figlio li mise a durissima prova, fino a quando Guarnieri non scelse di cambiare pagina e iniziò la sua carriera da fotografa in America, spezzando il cuore del proprietario del magazzino milanese.