Sermin rilascerà un'intervista contro Zuleyha nelle puntate della quarta stagione di Terra Amara. Le donna le caccerà di casa quando scoprirà che in realtà Betul ha rubato dei soldi dall'azienda di famiglia e Sermin si vendicherà dicendo alla stampa che Zuleyha "in realtà è cattiva". La signora Yaman perderà la pazienza e non esisterà a contrattaccare Sermin in una conferenza stampa in cui dichiarerà a tutti che Betul ha approfittato della sua posizione in azienda per vendere dei terreni a suo vantaggio.

Dopo la scomparsa di Demir, Zuleyha prende in mano le redini della tenuta

La famiglia Yaman si troverà sempre più divisa dopo la scomparsa di Demir [VIDEO]e molte cose cambieranno gli equilibri dell'azienda. Zuleyha si occuperà di tutto e molti tenteranno di approfittarsi di lei. Uno degli episodi che la porteranno all'esasperazione vedrà protagoniste Sermin e Betul. Zuleyha scoprirà che Betul ha derubato per mesi l'azienda di famiglia e andrà su tutte le furie. Sermin e la figlia saranno pronte a negare tutte le accuse, arrivando ad attribuire la mancanza del denaro al defunto Demir, ma non basterà: Zuleyha manderà via dalla tenuta Betul e la madre, chiedendo ai suoi collaboratori di portare via tutti i mobili e gli oggetti di loro proprietà.

Sermin non riuscirà a credere alla realtà dei fatti e sarà decisa a vendicarsi di Zuleyha sbugiardandola pubblicamente attraverso la stampa.

La vendetta di Sermin e Betul rimaste senza casa

La stampa sarà molto interessata alle vicende della famiglia più in vista di Cukurova e un giornalista si recherà da Betul e Sermin chiedendo loro un'intervista.

La cugina di Demir in un primo momento rifiuterà, ma quando capirà di poter sfruttare la situazione a suo vantaggio accetterà di parlare. Invece di spiegare come sono andati realmente i fatti, accuserà Zuleyha di essere un approfittatrice e di aver un carattere molto diverso da quello che mostra in pubblico. "Zuleyha, in realtà, è una donna cattiva - rivelerà al giornalista - Sono l'unica che la conosce davvero".

Sermin inizierà a raccontare tutta la storia di Zuleyha, partendo dal suo arrivo a Cukurova con Yilmaz, accusandola di aver sempre cercato la fortuna nella ricca famiglia degli Yaman e persino dei Fekeli. Secondo la sua versione avrebbe cacciato lei e Betul dalla tenuta per avere pieno controllo dell'azienda.

Zuleyha pronta al contrattacco

Le bugie che Sermin dichiarerà alla stampa arriveranno in poco tempo alle orecchie di Zuleyha, che deciderà di agire. Verrà convocata una conferenza stampa presso l'azienda Yaman in cui Zuleyha spiegherà che Betul ha usato i documenti di Demir per vendere dei terreni a suo favore, abusando della fiducia che le era stata concessa. Dichiarerà che avrebbe voluto risolvere la questione in famiglia, ma dopo l'intervista rilasciata da Sermin e Betul procederà con una denuncia per appropriazione indebita. Betul sarà disperata e sua madre proverà a consolarla promettendole che troverà una soluzione per evitare il carcere.