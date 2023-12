Nelle prossime puntate di Terra amara Zuleyha Altun ucciderà Umit, che aveva rapito suo figlio Adnan per estorcerle delle informazioni su Demir Yaman, scomparso nel nulla dopo un attacco alla tenuta.

Umit rapisce Adnan

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Demir scomparirà nel nulla durante un'irruzione di un gruppo di banditi a villa Yaman. Umit a questo punto non crederà che il suo ex amante sia stato sequestrato. La primaria infatti continuerà a portare avanti la messa in scena della sua gestazione accusando Zuleyha di coprire la latitanza del marito davanti a tutti gli ospiti della tenuta.

Umit passerà alle maniere forti visto che non riuscirà a rintracciare Demir. La figlia di Sevda infatti rapirà Adnan grazie alla complicità di Cumali che si presenterà a villa Yaman sostenendo di essere il vero padre di Uzum. La primaria poi avviserà Zuleyha di aver preso con sé il suo primogenito dandole appuntamento in un luogo isolato della cittadina.

Zuleyha uccide la primaria per salvare il figlio

La moglie di Demir si presenterà all'incontro con Umit con una pistola nella borsetta. Da lì a poco, nascerà un litigio piuttosto pesante tra le due donne. La primaria si dichiarerà disposta a riconsegnarle Adnan solo se le rivela dove si trova il nascondiglio di Demir.

Zuleyha a questo punto ribadirà di non sapere nulla sulla scomparsa di suo marito per poi minacciarla con un'arma da fuoco mostrandosi disperata per la scomparsa di Adnan.

Per questo motivo, le due donne daranno vita ad una colluttazione dove Umit avrà la peggio visto che sarà raggiunta da un proiettile al cuore.

Neanche a dirlo, Zuleyha apparirà sconvolta per l'omicidio appena commesso, tanto da vagare per le strade finché ritroverà la macchina della vittima con a bordo Adnan sano e salvo. La donna poi si recherà da Fekeli e Fikret per sapere cosa fare del corpo esanime di Umit.

I tre a questo punto si precipiteranno sul luogo della tragedia dove non ci sarà più traccia della donna.

Hakan porta via il corpo senza vita di Umit

I telespettatori scopriranno che il misterioso Hakan che aveva assistito all'omicidio accidentale aveva portato via il corpo di Umit e l'arma del delitto. Il giorno successivo, l'imprenditore pregherà Abdulkadir di far passare il decesso della primaria come un incidente e terrà per sé l'arma da fuoco per ricattare Zuleyha nel momento più appropriato.

Di conseguenza, il corpo esanime di Umit verrà gettato in un burrone dagli scagnozzi di Abdulkadir, tanto da venire ritrovato dagli inquirenti una settimana dopo in stato di decomposizione. In questo modo, le autorità scarteranno l'ipotesi che si sia trattato di omicidio. Zuleyha, invece, crederà che Umit sia sopravvissuta e che stia scappando da Cukurova dopo la loro lite.

Ibrahim Celikkol sarà Hakan in Terra amara

Hakan sarà una delle new entry della quarta e ultima stagione di Terra amara, dove interpreterà un ex socio di Demir Yaman che arriverà a Cukurova in cerca di vendetta.

Il personaggio è rappresentato da Ibrahim Celikkol, già conosciuto in Italia per aver preso parte alla serie tv My home my destiny.

L'attore è nato Smirne il 14 febbraio 1982. All'inizio i suoi interessi varavano per il mondo dello sport, tanto da voler fare il giocatore di basket di professione. Ma tra una partita e l'altra, Ibrahim ha iniziato a prendere lezioni di recitazione diventando in breve tempo uno degli attori più amati in Turchia.