I giorni 13 e 14 dicembre si accingono ad essere turbolenti per i personaggi di Terra Amara, in particolar modo per il bambino di Mujgan. Rimasto completamente orfano, nelle prossime puntate spunteranno fuori un paio di parenti di Kerem Ali che intendono portarlo via da Cukurova. Per questo motivo un avvocato si presenterà a casa di Fekeli, ma tutto ad un tratto il bambino sarà colto da una pericolosa malattia che rischierà di portar via la sua vita.

Nel frattempo la fuga di Umit verrà interrotta perché la donna sarà rapita dagli uomini di Demir e condotta in un luogo misterioso con l'intento di farla abortire al più presto.

Per Sevda inizierà una sorta di corsa contro il tempo per ritrovare la figlia e aiutarla a fuggire. Per fare ciò, la cantante supplicherà Zuleyha di darle una mano, ricevendo non solo un suo rifiuto ma venendo anche mandata via dalla villa Yaman.

Kerem Ali colpito da meningite

Nell'appuntamento di mercoledì 13 dicembre di Terra Amara si assisterà ad un evento inaspettato che sarà destinato a mettere a soqquadro la vita del piccolo Kerem Ali e dei suoi cari. Essedo divenuto orfano in seguito alla morte della madre, due parenti invieranno infatti un avvocato al ranch di Fekeli per comunicargli l'intenzione di portare via il bambino. L'uomo di legge, però, avrà difficoltà a portare a termine il suo incarico visto che verrà cacciato via dalla proprietà di Fekeli.

Dopo poco quest'ultimo dovrà fare i conti con un dramma comunicatogli da Nazire: Kerem Ali non si sentirà bene a causa di una meningite. Sarà così che avrà inizio un lungo travaglio per il bambino, la cui vita sarà sospesa tra la vita e la morte in terapia intensiva.

Sevda supplica Zuleyha di aiutarla con Umit

Nella puntata di giovedì 14 dicembre si tornerà a concentrare l'attenzione su Umit.

La fuga della donna arriverà a conclusione poiché gli scagnozzi di Demir riusciranno a catturarla. Dopo averla portata in un luogo nascosto, per Umit si prepara il peggio. Lo scopo di Demir infatti sarà quello di costringerla a sottoporsi ad un intervento per interrompere la gravidanza.

Disperata, Sevda non esiterà a rivolgersi a Zuleyha Altun supplicandola di fare qualcosa.

L'ex sarta, però, non si lascerà intenerire e manderà via Sevda. Ci penserà Betul a informare la cantante del luogo in cui è stata condotta Umit.

Inizialmente la salute di Kerem Ali sembrerà peggiorare a vista d'occhio, ma in un secondo momento il piccolo si salverà. L'avvocato Coskun, che era giunto a Cukurova per portare via il bimbo, si renderà conto che Kerem ha già una famiglia amorevole che si prende cura di lui: Fekeli, Fikret e Lutfiye. Sarà così che prenderà una decisione definitiva, ossia quella di affidare il figlio di Yilmaz e Muijgan a loro.

Commenti dei fan riguardo il male di Kerem Ali

La notizia della malattia che colpirà il piccolo Kerem Ali non ha certamente riscosso entusiasmo dai fan di questa soap opera turca.

In tanti si sono lamentati sui social a tal proposito. C'è chi ha smesso di seguire la trasmissione dopo la morte dei primi personaggi principali e chi avrebbe provocatoriamente preferito un grande terremoto a Cukurova, in modo che venissero uccisi tutti i in una volta sola. "Fanno una strage"; "A questo punto era meglio un terremoto e li facevano fuori tutti in una volta"; "Che disastro", questi alcuni dei tanti commenti che circolano nelle pagine social di Terra amara.