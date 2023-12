Cambio di programmazione per Terra amara nella settimana che va dal 25 al 29 dicembre 2023. L'appuntamento con la soap opera turca infatti sarà in pausa per cinque giorni nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5. Ad approfittarne sarà l'appuntamento con La Promessa che, dal 27 dicembre, andrà in onda con puntate più lunghe nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, a partire dalle ore 14:15 circa.

L'appuntamento con Terra amara sospeso dal 25 al 29 dicembre

Le variazioni del palinsesto di Canale 5 dopo il 24 dicembre prevedono dei cambiamenti importanti per quanto riguarda la messa in onda delle soap pomeridiane che tutti i giorni appassionano una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori.

Il 25 e 26 dicembre, ad esempio, non ci sarà spazio per nessuna soap nella fascia del daytime pomeridiano: Beautiful non sarà in onda, così come non ci saranno i nuovi appuntamenti con la serie turca che vede protagonista Zuleyha e quello con La Promessa.

La Promessa dura di più dal 27 dicembre e sostituisce la soap turca in daytime

Dal 27 al 29 dicembre, invece, ci sarà spazio per il ritorno di Beautiful, mentre la soap turca non tornerà in onda. Al suo posto, da mercoledì a venerdì ci sarà spazio per delle puntate speciali de La Promessa, che sarà in onda dalle ore 14:15 alle 16:55 circa, con puntate extra-large che toccheranno la durata record di due ore e mezza.

A seguire la linea passerà al tradizionale appuntamento con Pomeriggio 5: il talk show condotto da Myrta Merlino non si fermerà durante il periodo delle feste e sarà regolarmente in onda in diretta per informare e intrattenere gli spettatori di Canale 5.

Per quanto riguarda l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca tornerà in onda sabato 30 dicembre in prima visione assoluta, con una nuova puntata speciale prevista dalle 14:15 alle 16:30 circa, quando poi la linea passerà al best of di Verissimo.

La sparizione di Demir Yaman nel finale della terza stagione

Intanto per Terra amara ci si avvicina al gran finale della terza stagione che promette grandi colpi di scena e sorprese.

Al centro dell'attenzione ci sarà il rapimento e la scomparsa misteriosa di Demir Yaman, di cui si perderanno le tracce e nessuno dei suoi conoscenti saprà che fine abbia fatto. Solo nella quarta stagione si scoprirà che l'uomo è stato ucciso per errore subito dopo il suo rapimento e il suo corpo verrà ritrovato alcuni mesi dopo dentro una cella frigorifera.

Gli spettatori dovranno dire addio a un altro personaggio simbolo della soap opera.