Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che si assisterà al drammatico ritrovamento del corpo senza vita di Pia all'interno della sua camera.

La domestica del palazzo verrà dichiarata morta e tutti resteranno sotto choc per quanto è accaduto. La reazione di Alonso non si farà attendere: per evitare che si inneschi un nuovo scandalo legato al suo palazzo, deciderà di non far celebrare i funerali pubblici della domestica.

Solo con il passare delle settimane si scoprirà che Pia aveva solo inscenato il suo decesso per sfuggire al pericoloso marito Gregorio.

Pia viene dichiarata morta: anticipazioni spagnole La Promessa

Pia farà i conti con il ritorno inaspettato del marito che, in seguito alla scarcerazione, tornerà a darle fastidio e si presenterà al palazzo per intimorirla.

Gregorio le farà presente di essere disposto a tutto pur di riaverla al suo fianco, tanto da terrorizzarla e farle temere il peggio.

Pia si renderà conto di essere in pericolo e, qualche giorno dopo la scarcerazione del marito, verrà ritrovata priva di sensi all'interno della sua camera da letto.

Sarà Jana a dare l'allarme dopo aver trovato il corpo esanime della sua amica domestica, la quale verrà dichiarata morta.

Alonso vieta il funerale pubblico della domestica Pia

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che la notizia del decesso di Pia si diffonderà subito all'interno del palazzo e tutti si mostreranno affranti e desolati per quanto è accaduto.

Alonso accoglierà la notizia con grandissimo stupore e preoccupazione: non vuole che venga fuori un altro scandalo legato al suo palazzo dopo quello del suicidio di Jimena.

Per tale motivo, il marchese deciderà di riunire tutti i dipendenti per annunciare loro che non ci sarà il funerale pubblico di Pia: la domestica verrà sepolta nella sua città natale, ma in gran segreto, così da far credere a tutti che sia andata via.

Solo in seguito si scoprirà che Pia e Jana hanno organizzato nei dettagli il finto decesso per fare in modo che la domestica si mettesse al riparo dal perfido marito, che avrebbe potuto renderle la vita un inferno.

La soap opera spagnola cresce negli ascolti su Rete 4

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con la soap su Rete 4 ha registrato il suo record di ascolti.

La puntata del 4 ottobre ha raggiunto la soglia dei 900 mila spettatori nella difficile fascia oraria del preserale, arrivando a superare la soglia del 5% di share.

Un risultato importante che permette di assicurare un buon traino all'appuntamento con il talk show '4 di sera' condotto da Paolo Del Debbio, i cui ascolti sono cresciuti fino ad arrivare a una media del 5% di share.