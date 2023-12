Sabato 16 dicembre 2023 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Durante la diretta, Alfonso Signorini ha chiamato in disparte Massimiliano Varrese, per bacchettarlo a seguito del comportamento sbagliato avuto nei confronti di Beatrice Luzzi.

Spazio poi alla nuova eliminazione e al confronto tra Brunetti e Rossetti, con l'imprenditore ad aver definitivamente lasciato l'ex tentatrice di Temptation Island.

Il caso Massimiliano Varrese

Il comportamento di Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi è andato oltre il limite, suscitando polemiche anche fuori dalla casa del Grande Fratello.

In riferimento ad una simile condotta, Alfonso Signorini ha dovuto prendere una posizione e, nella diretta del 16 dicembre, ha chiamato in disparte l’attore per metterlo al corrente della situazione: “Le frasi che rivolgi a Beatrice sono fastidiose. In questo momento nel nostro paese c’è un’attenzione molto forte al rapporto uomo-donna. A questo proposito voglio parlare con te di questo, sei una brava persona e nessuno ti accusa di essere violento”. Signorini ha poi mostrato tre video in cui Massimiliano usava parole forti e assumeva un atteggiamento prepotente e fastidioso nei confronti di Beatrice. Terminato il filmato Signorini ha sentenziato: “Saresti da squalifica, la prossima volta sei fuori.

Ti squalifico dal gioco”.

Dispiaciuto di quanto accaduto e da quanto visto, Massimiliano si è scusato pubblicamente dicendo: “Mi sono sempre messo in discussione, ma non è mia intenzione nuocere a qualcuno. Chiedo scusa a tutti, non è mai stata mia volontà denigrare Beatrice. Chiedo scusa soprattutto a lei”. Luzzi ha poi raggiunto in Mystery Varrese e ha ammesso di essere dispiaciuta da quanto ha visto aggiungendo che tiene molto ad andare d’accordo con Massimiliano.

I due si sono poi scambiati un abbraccio, con l’augurio che le cose in casa possano migliorare.

Riassunto puntata 16 dicembre, Mirko a Greta: 'Siamo troppo diversi'

La puntata del Grande Fratello del 16 dicembre si è aperta con il confronto tra Beatrice Luzzi, Fiordaliso e Rosanna Fratello. Le tre donne in settimana se ne sono dette di ogni e, tutt’ora, sembrano non aver risolto le loro divergenze e non aver trovato un punto d’incontro.

Una dolce sorpresa poi per Paolo Masella, il quale ha ricevuto la visita di sua sorella, suo cognato e della piccola nipotina, alla quale è molto legato. Un’altra sorpresa per il pubblico di Canale 5 è stata la presenza di Donatella Rettore, la quale si è esibita insieme alle donne del Grande Fratello nelle sue canzoni più famose. Spazio poi al triangolo amoroso tra Beatrice, Garibaldi e Anita: ancora una volta e nonostante gli avvicinamenti dei giorni scorsi, l’attrice continua a dirsi contrariata dal comportamento di Giuseppe e dalla sua vicinanza ad Anita.

Oltre al caso di Massimiliano Varrese, già trattato, si è poi parlato del triangolo amoroso tra Greta, Mirko e Perla: Brunetti è intervenuto in trasmissione e nel corso di un confronto con la Rossetti l'ha definitivamente lasciata facendole presente come siano troppo diversi.

Lei ha replicato con toni non troppo leggeri: 'Mi hai solo preso in giro'.

L’esito del televoto ha infine decretato che a dover lasciare la casa fosse Sara Ricci, mentre i nuovi nominati sono stati Greta, Federico e Marco.

La prossima puntata andrà in onda sabato 23 dicembre.