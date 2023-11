Nella puntata di Terra Amara in onda domenica 3 dicembre Mujgan scoprirà della passata relazione tra Fikret e Umit e, per vendicarsi dell'amica, deciderà di raccontare a Zuleyha la tresca sentimentale tra Demir e Umit. A questo punto la signora Yaman venderà le quote della Holding Yaman e lascerà Cukurova insieme ai suoi figli. Intanto Sermin scoprirà il vero legame che c'è tra Sevda e Umit origliando una telefonata. Infine Mujgan prenderà un volo per Istanbul, ma il suo aereo cadrà e lei perderà la vita.

Mujgan confessa a Zuleyha il tradimento di Demir

Fikret ritornerà a casa, dando inizio a una discussione con Mujgan, la quale ha scoperto la sua relazione con Umit. Decisa a vendicarsi dell'amica, Mujgan opterà per rivelare a Zuleyha il tradimento di Demir, mostrandole una fotografia compromettente che ritrae insieme l'uomo e il primario dell'ospedale di Cukurova.

Nel frattempo Yaman si rivolgerà al procuratore per chiarimenti sulla liberazione di Fikret, manifestando la sua disponibilità a esercitare la giustizia da solo nel caso in cui non vengano intrapresi adeguati provvedimenti.

Intanto Sevda sarà preoccupata per Umit ricoverata in ospedale. Nel tentativo di ristabilire un legame con la figlia la chiamerà, ma la telefonata sarà ascoltata da Sermin, che intuirà un rapporto più profondo tra le due donne e informerà prontamente Fusun.

Zuleyha vende le quote della Adnan Yaman Holding

Intanto Zuleyha, dopo aver scoperto il tradimento del marito, chiederà supporto di Sadi per cedere le sue azioni nella Adnan Yaman Holding.

Mentre Fikret e Umit decideranno segretamente di rinnovare la loro alleanza per vendicarsi di Demir. Successivamente, Mujgan accoglierà una nuova proposta lavorativa da parte del dottor Metin.

A questo punto, la dottoressa Hekimoglu rassegnerà le sue dimissioni.

Nel frattempo Fikret desidererà chiedere a Mujgan di sposarlo, ma la donna prenderà un aereo diretto a Istanbul per organizzare il suo futuro trasloco, pertanto l'uomo non avrà l'opportunità di porle la fatidica domanda.

Zuleyha e Mujgan in partenza, Mujgan muore

Anche Zuleyha si preparerà a lasciare Cukurova, avendo deciso di richiedere il divorzio e di trasferirsi a Cipro con i suoi figli. Per questo motivo Cetin e Gulten la aiuteranno nella partenza. Quando Demir verrà a sapere da Sevda che Zuleyha sta per partire, cercherà di raggiungerla per fornirle delle spiegazioni, ma sarà troppo tardi.

Infine Fikret chiederà la mano di Mujgan a Fekeli e Lutfiye, cercando il loro sostegno, ma proprio in quel momento giungerà dalla radio una brutta notizia: la dottoressa ha perso la vita in un incidente aereo.