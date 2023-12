Abdi Pasha è il giovane amore della nonnina Azize che le spezzò il cuore sposando un'atra donna. La verità sul segreto che la donna si porta dietro da sempre emergerà nella quarta stagione Terra amara, nel corso delle puntate finali. Stando alle anticipazioni, il giovane Adnan ascolterà direttamente la storia dalla sua bisnonna. Non si tratta, dunque, di un personaggio immaginario come si potrebbe pensare, ma di un uomo realmente esistito e che ha segnato profondamente la vita dell'anziana signora che lo nomina continuamente per tutta la soap turca.

La vita di Azize terminerà a 109 anni e la donna sarà la più longeva di Cukurova.

La malattia della nonnina Azize e il sogno da regista di Adnan

La nonnina Azize soffre di Alzheimer e spesso interviene nei discorsi dei suoi cari nominando Abdi Pasha, ma Demir, Zuleyha e tutta la famiglia non sanno che è realmente esistito. Al pubblico più attento non è sfuggito il nome di Abdi Pasha, sempre più frequente nei deliri della simpatica nonnina di casa Yaman. Il mistero su questa figura, tuttavia, verrà svelato solo alla fine della soap turca, quando Adnan parlerà con la sua bisnonna del suo passato. Il figlio di Zuleyha da grande diventerà un regista e sarà lui a raccontare tutta la storia della sua famiglia, una delle più importanti di Cukurova, In Azize, il giovane regista troverà un valido aiuto per ricostruire il suo racconto che partirà dall'arrivo di Zuleyha e Yilmaz a Cukurova.

Il soldato che ha fatto innamorare Azize era stato costretto a sposare un'altra

Adnan intervisterà la nonnina Azize e scoprirà chi è Abdi Pasha e perché è stato così importante per la sua vita. La madre di Hunkar spiegherà che da giovane era innamorata di lui che era un soldato. Azize racconterà che ha incontrato Abdi Pasha ad un evento speciale presso la dimora di un sultano e se ne è innamorata.

Il giovane soldato, però, subito dopo è partito per il fronte ed è stato costretto a separarsi da lei. Azize lo ha aspettato per due anni, ma al suo ritorno ha scoperto che il ragazzo era già fidanzato con una ricca proprietaria terriera he ha dovuto sposare. Abdi Pasha ha spezzato il cuore della nonnina che non lo ha mai dimenticato e ha aspettato il suo ritorno per tutta la vita.

Grazie alla sua simpatia, il personaggio di Azize ha conquistato il cuore di molti fan della soap. L'attrice ha raccontato a Verissimo di aver visitato i centri di igiene mentale "per interpretare al meglio le sfumature del personaggio di Azize ed è stata un'esperienza difficile ma che l'ha arricchita molto".

Un argomento così difficile come quello del morbo di Alzheimer è stato raccontato in modo delicato dall'attrice Serpil Tamur che ha voluto osservare da vicino questa malattia prima di mettersi al lavoro.

Azize sarà presente in tutte le stagioni di Terra amara

La speranza di ritrovare Abdi Pasha non si spegnerà mai nella nonnina e per questo Azize non ha mai perso occasione per nominarlo. Si scoprirà, quindi, che come tutte le donne della famiglia, anche Azize ha sofferto per un amore sfortunato. Il personaggio di Azize sarà presente fino alla fine di Terra Amara e morirà a 109 anni diventando la donna più longeva di Cukurova.