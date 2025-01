Petra minaccerà Cruz: "Dirò al marchese che hai eliminato Tomas", dirà la cameriera dopo l'ennesimo rimprovero della sua signora nella puntata de La Promessa di giovedì 30 gennaio. Le anticipazioni rivelano che Cruz avrà da ridire sul comportamento di Petra che non è più la stessa da quando ha perso suo figlio. La cameriera perderà la pazienza e non esiterà a minacciare la marchesa che avrà paura di lei. "Cosa vuoi?", chiederà Cruz alla cameriera, lasciando intendere che avrebbe concesso qualsiasi cosa in cambio del suo silenzio.

Il rimprovero di Cruz a Petra per il lavoro a La Promessa

Il rapporto tra Petra e Cruz arriverà a un punto di non ritorno dopo una discussione inaspettata. La cameriera personale di Cruz sarà impegnata a sistemare l'acconciatura della signora, quando lei la rimprovererà. "Romulo è venuto a parlare con me", dirà la marchesa, "È inaccettabile il tuo comportamento con gli altri domestici". Petra non tollererà il tono di Cruz che continuerà a giudicare il suo lavoro: "Se ti vedono come una nemica non mi sarai più utile". dirà. La cameriera non dirà una parola ma ascolterà con risentimento le accuse della sua signora. "La tua amarezza e la chiusura in cui vivi ultimamente ti stanno facendo diventare inutile", dirà, "Ti ho dato tempo per tornare quella di prima, ma ora ne sto pagando le conseguenze".

Petra sarà a dir poco furiosa per l'insensibilità che Cruz ha mostrato di fronte al dolore per la perdita di suo figlio e perderà la pazienza. Per la prima volta in vita sua, la cameriera terrà testa alla marchesa e risponderà a tono, minacciandola: "Essendo inutile, posso sbagliarmi", avvertirà, "Dirò al marchese che hai eliminato Tomas".

Cruz cambierà faccia e la superbia di poco prima si trasformerà in terrore: "Quello è un caso chiuso", proverà a dire.

Il doloroso saluto di Jana a Manuel

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che quando Cruz si renderà conto della grave minaccia di Petra ridimensionerà i toni. "Cosa vuoi?" chiederà la marchesa alla sua cameriera che risponderà "Il giusto, niente di più, dopo tanti anni di fedeltà".

Nel frattempo, al palazzo succederà qualcosa che Cruz non si aspetta affatto. Manuel, infatti, comunicherà a Jana che ha deciso di partire per la guerra con Curro per coprirgli le spalle. Per la cameriera sarà l'ennesima sofferenza, ma alla fine capirà le ragioni del marchesino. Jana, in lacrime, dirà addio al suo amato, raccomandandogli di aver cura della sua vita e quella di Curro.

Il dolore di Petra e l'indifferenza di Cruz

Petra sta trattenendo da mesi la sua rabbia nei confronti di Cruz ed era inevitabile che prima o poi esplodesse. Dopo anni di assoluta devozione, la cameriera ha scoperto che la marchesa è coinvolta nella morte di suo figlio Feliciano e questo ha cambiato tutto per lei. Petra ha continuato ad occuparsi di Cruz, ma ha resistito solo perché Ayala le aveva promesso che si sarebbe vendicato per la morte di suo figlio.

Da quando il conte si è fidanzato con Margarita, Petra è rimasta sola con la sua battaglia e non ha retto il peso dello stress. Appena Cruz ha osato tirare in ballo la sua amarezza dopo la morte di suo figlio, Petra non ha resistito e si è fatta avanti con una minaccia.