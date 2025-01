Burcu pagherà un uomo per distruggere la casa di Guzide nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che la vicina di Yesim farà tutto questo per far ricadere la colpa sulla sua amica e inasprire i rapporti con Guzide. Quest'ultima, infatti, quando sarà dimessa dall'ospedale e troverà la sua villa a soqquadro penserà subito che sia stata Yesim.

Il doppio gioco di Burcu alle spalle di Yesim

Nelle prossime puntate di Tradimento sarà sempre più chiaro lo scopo di Burcu, la vicina di casa di Yesim che si finge sua amica per manipolarla.

La donna approfitterà di ogni piccola debolezza di Yesim per farle fare tutto quello che vuole e metterla nei guai.

Burcu si farà avanti con l'ennesimo consiglio sbagliato, spingendo Yesim ad andare in ospedale da Guzide per inasprire i rapporti con Ozan e Oylum. La donna non si limiterà soltanto a questo, perché l'invidia nei confronti della sua amica che sta vivendo una vita sempre più agiata la porterà molto oltre. Yesim non farà altro che lamentarsi per la presenza ingombrante di Guzide e della sua famiglia nella vita di Tarik e anche questa volta Burcu dirà di avere la soluzione: una sedicente maga in grado di liberarla da ogni problema.

Yesim si fiderà ciecamente di Burcu e oltre a fare tutto quello che le consiglia, condividerà con lei anche le gioie del suo rapporto con Tarik.

La donna parlerà a Burcu della nuova casa lussuosa in cui lei e Tarik inizieranno una nuova vita insieme e questo scatenerà ancora di più l'invidia.

Guzide furiosa con Yesim che questa volta non avrà colpe

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Burcu porterà avanti i suoi piani per distruggere la vita di Yesim. La donna pagherà un uomo ordinandogli di distruggere la villa di Guzide.

Approfittando del ricovero in ospedale della giudice, sarà molto facile trovare il momento giusto per entrare in azione. L'uomo si introdurrà nella villa e metterà tutto a soqquadro, oltre a distruggere i mobili come le ha ordinato Burcu. In casa non ci sarà nessuno, perché Oylum e Zeynep decideranno di trascorrere con Guzide l'ultima notte in ospedale per rientrare insieme l'indomani.

Quando la giudice sarà dimessa e tornerà finalmente a casa, troverà tutto a soqquadro e avrà la certezza che tutto sia opera di Yesim. Burcu raggiungerà, quindi, il suo scopo: inimicare Guzide e Yesim per poi entrare in gioco al momento giusto.

Burcu ha già iniziato il suo piano contro Yesim

Nelle puntate attualmente in onda in Italia, Burcu e Yesim sono due amiche inseparabili. La vicina di casa, tuttavia, sta già agendo alle spalle della ragazza. Dopo aver consigliato a Yesim di mettere in scena uno scippo per far tornare Tarik, Burcu ha messo in atto il suo piano. La donna, infatti, in forma anonima, ha inviato alla sua amica il video in cui si metteva d'accordo con il finto rapinatore per poi ricattarla. Burcu ha estorto a Yesim una discreta somma di denaro, ma non ha alcuna intenzione di fermarsi.