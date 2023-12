Nelle future puntate della soap opera turca Terra Amara, Demir Yaman scomparirà dopo l’irruzione di un gruppo di uomini armati nella sua villa. La moglie Zuleyha spererà comunque che suo marito sia vivo e tirerà un sospiro di sollievo quando troverà una lettera che sembra scritta da lui in un pacco spedito dalla Siria.

Intanto Ali Rahmet Fekeli correrà un grosso pericolo dopo essere stato arrestato per l’omicidio di Ercan Gumusoglu, infatti Hakan darà ordine al suo aiutante Abdülkadir di ucciderlo.

Demir scompare, Fikret vuole rintracciarlo

A breve si assisterà alla sparizione di Demir a seguito di un assalto alla sua tenuta.

L’imprenditore sparirà nel nulla poco dopo essere fuggito dal carcere grazie al fratellastro Fikret.

A questo punto i familiari sospetteranno che Demir possa essere stato sequestrato da Hakan, un suo vecchio socio d’affari, il quale nel frattempo si presenterà a Zuleyha facendole credere di chiamarsi Mehmet Kara: l'uomo farà la conoscenza della giovane poiché acquisterà il 25% delle sue azioni della Holding Yaman.

Successivamente Zuleyha riceverà un pacco dalla Siria contenente l’anello di Demir e una lettera che pare essere scritta dal marito in cui verrà rassicurata che presto tornerà a Cukurova. Intanto Fikret si metterà in viaggio con Cetin per rintracciare il fratello.

Hakan vuole vendicare la morte del fratello, la vettura di Fekeli viene manomessa

Al centro della scena ci sarà anche Ali Rahmet Fekeli, finito in carcere per aver investito e ucciso seppur accidentalmente Ercan, il fratello di Hakan. Fekeli verrà provvisoriamente rilasciato quando il procuratore gli consentirà di aiutare Zuleyha nelle ricerche di Demir.

A quel punto Hakan, deciso a vendicare la morte del fratello, commissionerà l’omicidio di Ali Rahmet al suo scagnozzo Abdülkadir, il quale farà manomettere la vettura dell’uomo. Ma Hakan ci ripenserà quando verrà a conoscenza che Fekeli in realtà ha ucciso suo fratello per errore, quindi fingerà di perdere il controllo della propria automobile per non farlo finire fuori strada.

Chi è l’attore che interpreta il nuovo personaggio Hakan

Nella quarta stagione dello sceneggiato si assisterà all’ingresso di Hakan Gümüşoğlu, un uomo d’affari che avvierà la propria vendetta servendosi dell’aiuto di Abdülkadir Keskin, dopo che suo fratello Ercan verrà investito da Fekeli.

Questo nuovo personaggio è interpretato dall'attore e modello Ibrahim Çelikkol, nato il 14 febbraio 1982 a Izmir, in Turchia, e noto per aver recitato in diverse serie televisive del suo paese d'origine, fra cui anche My Home My Destiny, andata in onda anche su Canale 5.