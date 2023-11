Nella terza stagione di Terra amara secondo le anticipazioni turche Fekeli investirà mortalmente con l'auto un uomo mentre si sta recando con Cetin da un avvocato per l'adozione di suo nipote. In un primo momento il marito di Gulten preferirà assumersi le responsabilità, dichiarando di essere stato lui alla guida. Il forte senso di giustizia di Fekeli, tuttavia, avrà la meglio e dopo qualche giorno il protagonista deciderà di costituirsi.

Paura a casa Fekeli per la vita del piccolo Kerem Ali

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che per Fekeli arriverà un periodo molto complicato.

Dopo la morte di Mujgan, la famiglia sarà impegnata ad occuparsi del futuro del piccolo Kerem Ali.

Fikret si assumerà il compito di fare da padre al bambino, ma ad adottarlo sarà Ali Rahmet, in modo tale da poter lasciare al figlio di Mujgan e Yilmaz una cospicua eredità. Non sarà comunque affatto facile per Fekeli mettere in atto i propri progetti per il futuro, perché Kerem Ali si ammalerà di meningite, inoltre ci sarà il fratello della dottoressa Hekimoglu che minaccerà una battaglia legale per portare il bambino negli Stati Uniti. Ci saranno giorni di forte tensione e quando sembrerà tornato il sereno in famiglia per la sua guarigione arriverà un altro problema da affrontare.

Prossime puntate: Cetin non esiterà a rinunciare alla libertà per il suo amico

Fekeli sarà deciso ad andare avanti con l'adozione di suo nipote. Per fare le cose al meglio, l'uomo si recherà con Cetin da un nuovo avvocato fuori città, ma quando i due uomini saranno per strada accadrà qualcosa di imprevisto. Preso dalla fretta e dal nervosismo e a causa del buio della notte, Fekeli investirà un uomo.

Ali Rahmet e Cetin scenderanno subito dal veicolo per prestare soccorso, ma si accorgeranno che la situazione è più grave di quanto pensassero. Quando Fekeli capirà di avere ucciso un uomo sarà disperato per l'ennesima tragedia che ha travolto la sua vita e non saprà cosa fare. Considerando che Ali Rahmet perderebbe la custodia di Kerm Ali, Cetin si offrirà di assumersi tutte le responsabilità del caso.

Il marito di Gulten dichiarerà che era alla guida e finirà in prigione al posto di Fekeli.

Un nuovo pericolo minaccerà Ali Rahmet

Fekeli sarà disperato al pensiero di aver ucciso a un uomo. Ali Rahmet non si darà pace anche perché Cetin ha rinunciato alla sua libertà per salvare lui e non riuscirà a stare con le mani in mano. Appena avrà la certezza di avere Kerem Ali con sé a Cukurova, Fekeli saluterà la sua famiglia e andrà a costituirsi. L'uomo sarà arrestato e finirà in carcere, ma i guai per lui non finiranno qui. Qualcuno, infatti, ascolterà la sua testimonianza riguardo all'incidente e telefonerà a una persona per riferire tutto quello che ha scoperto.