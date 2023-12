Il finale della terza stagione di Terra Amara sarà ricco di eventi densi di significato.

Dopo essersi ricongiunta con la secondogenita Leyla scomparsa all’improvviso, la protagonista Zuleyha Altun farà i conti infatti con la misteriosa sparizione del marito Demir Yaman. L’uomo sembrerà essersi volatizzato nel nulla a seguito di un assalto armato tenutosi presso la sua tenuta: la verità che emergerà al riguardo sarà invece sconcertante.

Zuleyha non sa infatti che suo marito è stato ucciso da uno degli uomini di Abdülkadir proprio durante l’attacco alla villa.

Zuleyha si ricongiunge con la figlia Leyla, Demir viene arrestato

Prossimamente Zuleyha (Hilal Altinbilek) temerà il peggio non appena si renderà conto che presso la tenuta non c'è nessuna traccia della secondogenita Leyla. Demir (Murat Ünalmış) avrà il sospetto che la bambina sia stata rapita dal suo vecchio socio Hakan Gumusoglu (İbrahim Çelikkol), ipotizzando che sia in collera con lui per averlo abbandonato a seguito del fallimento dell’azienda che gestivano insieme anni prima. Dopo aver ricevuto una telefonata da un misterioso uomo e aver creduto che fosse stata portata via da Umit (Hande Soral), per fortuna Zuleyha riabbraccerà la figlia, .

Dopo qualche ora, Demir finirà però in carcere con l’accusa di essere l’assassino di Sevda (Nazan Kesal), il tutto nonostante la colpevole sia Umit.

A peggiorare la situazione sarà proprio la dottoressa Kahraman, che confermerà al procuratore che è stato Yaman a mettere fine all’esistenza di Sevda.

Fikret fa evadere il fratellastro dalla prigione, Yaman sparisce nel nulla

Prima di essere arrestato, Yaman farà in tempo a riconciliarsi con Fikret (Furkan Palali), il quale non perderà tempo per aiutarlo ad evadere dalla prigione.

A questo punto Demir farà ritorno alla tenuta e chiederà a Zuleyha di abbandonare Cukurova con lui e i figli Adnan e Leyla.

Ad ostacolare il piano del ricco imprenditore Yaman ci penseranno degli uomini armati che faranno irruzione nella sua villa: durante l’assalto la piccola Uzum (Neva Pekuz) verrà gravemente ferita, il tutto mentre Demir e Fikret faranno il possibile per proteggere la loro famiglia.

Yaman sparirà infine nel nulla facendo temere il peggio a Zuleyha, che farà però un sospiro di sollievo quando riceverà un messaggio dal marito: "Non preoccuparti, tornerò presto".

In realtà la donna è vittima di un inganno, Demir è morto e ad occultarne il cadavere sarà Abdülkadir che riporrà il corpo in un frigorifero all’interno di un vecchio magazzino.