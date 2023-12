Nelle puntate di Un posto al sole del 7 e l'8 dicembre andrà in scena la tradizione. Perché il giorno dell'Immacolata, come da consuetudine, Raffaele si ritroverà a fare il presepe, il suo momento preferito di tutto l'anno. Dovrà però trovare un valido aiutante, chi ci sarà al suo fianco?

Alberto Palladini sarà in ansia per la sparizione improvvisa di Federico, portato via dalla madre Clara. Non avendo notizie del figlio non ne vorrà sapere di calmarsi, nemmeno dopo le parole confortanti di Niko Poggi, arrivando al punto di scontrarsi anche con il magistrato Eugenio Nicotera.

Lara tornerà a riaffacciarsi nella vita di Marina e Roberto, i quali allo stesso tempo saranno in pensiero per il crescente feeling instauratosi tra Diego e Ida.

Eugenio fa una proposta alla collega Lucia

Continua a crescere la preoccupazione nell’animo di Alberto Palladini a causa della vicenda di Eduardo, che ha finito per contagiare in un qualche modo anche Clara. Dopo aver pizzicato la sua ex in compagnia di Sabbiese, l’avvocato ha deciso di toglierle il figlio Federico chiedendo l’affidamento esclusivo. Alla luce di ciò la donna ha preferito fuggire insieme a Sabbiese in modo da scampare alle minacce dell’ex.

Nella puntata di Un posto al sole del giorno 7 dicembre si vedrà Alberto in preda alla preoccupazione e verrà consolato da Niko.

Nonostante le parole del collega, l'avvocato Palladini non riuscirà a tenere a freno il suo stato d'animo perché quello che Clara gli ha fatto non lo reputerà perdonabile.

Intanto la preoccupazione dilagherà anche in un altro appartamento di Palazzo Palladini, con Marina e Roberto che non vedranno di buon occhio la crescente intesa tra Ida e Diego.

Quest'ultimi si mostreranno sempre più uniti e complici, ma presto Ferri e sua moglie dovranno combattere contro un'altra avversità: Lara tornerà prepotentemente a infastidirli.

Spazio anche a Eugenio Nicotera, il quale cercherà di sopprimere l'amarezza dovuta alla fine della relazione con Viola avanzando una proposta inattesa alla collega Lucia.

Duro scontro tra Alberto ed Eugenio

Nell'appuntamento dell'8 dicembre si terrà nel centro storico una manifestazione organizzata da Giulia e Don Raimondo per spingere tutti a fare rete contro la camorra.

Ansioso per il figlio Federico, Alberto finirà per avere un duro scontro con Eugenio. Come da tradizione l'8 dicembre è il giorno in cui Raffaele dovrà fare il presepe, ma questa volta chi sarà a dargli una mano?