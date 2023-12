Le anticipazioni di Terra Amara dal 18 al 23 dicembre rivelano che Zuleyha e Demir vivranno dei momenti di grande apprensione dopo il rapimento della piccola Leyla dalla villa.

La bambina sparirà nel nulla in circostanze misteriose e la Altun riterrà subito che si tratti dell'ennesimo piano vendicativo di Umit.

Per fortuna il rapimento della bambina si risolverà nel migliore dei modi, ma una nuova batosta affliggerà la famiglia Yaman: Demir verrà arrestato perché ritenuto responsabile della morte di Sevda.

Leyla viene rapita dalla villa: Zuleyha sospetta di Umit

La sparizione di Leyla dalla villa metterà tutti in allerta e per Zuleyha non ci saranno dubbi sul fatto che sia stata Umit e fare del male alla sua bambina.

Intanto Demir si metterà subito ad indagare per cercare di scoprire cosa sia successo: secondo il pensiero del fratellastro Fikret potrebbe essere stato Hakan Gusumoglu a far sparire nel nulla la bambina.

Trattasi di un uomo che in passato ha avuto a che fare con Demir nelle sue aziende, deluso e amareggiato perché il ricco Yaman lo ha abbandonato nel momento del bisogno.

Dopo giorni di angoscia e una costante ricerca, il rapitore della bambina deciderà di farla ritrovare sana e salva: la piccola Leyla tornerà nelle mani dei suoi genitori.

Demir finisce in carcere: anticipazioni Terra amara 18-23 dicembre 2023

Le anticipazioni di Terra amara al 23 dicembre rivelano che Demir deciderà di organizzare una conferenza stampa in cui ringrazierà tutti gli abitanti di Cukurova per essersi messi a sua disposizione nelle ricerche di sua figlia. Dopodiché annuncerà ufficialmente che Fikret è suo fratello e che da questo momento in poi dovrà essere considerato uno Yaman a tutti gli effetti.

Eppure questa ritrovata serenità e armonia all'interno di villa Yaman non durerà a lungo, dato che i gendarmi si presenteranno alla porta per arrestare Demir: è l'indiziato numero uno per la morte di Sevda.

L'uomo verrà portato in carcere e si ritroverà in una posizione estremamente complicata: gli indizi raccolti contro di lui sono schiaccianti.

La morte di Sevda e la richiesta a Demir nelle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti ci sarà la fatidica uscita di scena di Sevda, la quale verrà uccisa da un proiettile fatto partire da sua figlia Umit che, in realtà, avrebbe voluto colpire Demir.

La donna, per impedire l'uccisione del suo figlioccio, deciderà di farli da scudo e prima di esalare l'ultimo respiro gli chiederà di non mettere nei guai sua figlia Umit.

Da qui la decisione di Demir di occultare il cadavere della donna e farne perdere le tracce evitando di ritrovarsi nei guai con la giustizia.