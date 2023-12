La demenza senile della nonnina Azize tornerà a manifestarsi ancora durante le prossime puntate di Terra Amara. Convinta di avere un appuntamento con Abdi Paşa, porterà il piccolo Adnan a mangiare fuori, ma a un certo punto si dimenticherà di essere in sua compagnia, abbandonando il bambino nel ristorante. Ovviamente a Villa Yaman si scatenerà il panico quando vedranno la nonnina rientrare a casa da sola.

Züleyha alla conferma dell'ennesima malefatta di Demir

Züleyha, come al solito, avrà tanti problemi da affrontare. Uno riguarderà il marito Demir, di cui ancora non si avranno notizie dopo l'assalto alla villa.

Due donne le racconteranno che tanti anni prima il marito ha indotto una ex fidanzata a togliersi la vita. Pertanto vorrà scoprire se hanno detto la verità e si farà accompagnare a Smirne da Mehmet per conoscere questa donna, una certa Hülya. Penserà che almeno a casa le cose saranno tranquille e che i bambini siano al sicuro con le domestiche, ma non metterà in conto la mina vagante che porta il nome di Azize.

Azize corre dal 'suo Abdi Paşa' insieme ad Adnan

L'anziana nonnina un giorno si metterà in testa che dovrà uscire a mangiare con il suo Abdi Paşa, così chiamerà un taxi e insieme al piccolo Adnan si recherà in città. Alcune operaie la vedranno salire nella macchina con il bambino, ma non faranno nulla per fermarla.

In casa si scatenerà il panico quando Gülten non troverà Adnan nella sua cameretta insieme alla sorella. Contemporaneamente anche Fadik non troverà la nonnina quando le porterà il solito budino di riso.

Capiranno che le due sparizioni sono collegate, soprattutto quando le operaie diranno di averli visti andare via in taxi. Gülten chiamerà Fikret per chiedergli una mano per trovare il bambino, ma il vero momento di ansia arriverà quando la nonnina rientrerà a casa senza Adnan.

Betül ritrova Adnan

Dopo aver mangiato insieme a lui, Azize si dimenticherà il bambino nel ristorante, che inizierà a vagare da solo nella città. Le persone in giro riconosceranno il figlio di Züleyha e fortunatamente ci sarà anche un familiare che lo vedrà e lo riporterà a casa.

Sarà Betül a vedere il bambino da solo e a riportarlo alla villa sano e salvo, e anche questa volta la nonnina riuscirà a scampare l'ennesimo pericolo.

Serpil Tamur e la sua preparazione per interpretare il personaggio di Azize

La nonnina Azize, interpretata da Serpil Tamur, è una delle poche protagoniste a essere presente in tutte le stagioni di Terra amara. Come raccontato dall'attrice stessa a Verissimo non è stato semplice interpretare questo ruolo e, prima di farlo, si è documentata parecchio in merito alla demenza senile, patologia di cui è affetta Azize: "Interpretare il personaggio della nonnina mi ha emozionato tanto, quando si guarda la serie si può percepire il mio trasporto. Ho frequentato centri che seguono persone con demenza senile e altri che invece seguono casi di Alzheimer. Per circa un mese sono stata al loro fianco e ho cercato di costruire il personaggio della nonnina prendendo spunto dai loro comportamenti".