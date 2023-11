Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che per Demir si apriranno le porte del carcere dopo che verrà ritrovato il corpo senza vita di Sevda.

Intanto, la piccola Uzum si troverà a lottare tra la vita e la morte: un gruppo di banditi farà irruzione all'interno della villa, mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti coloro che si troveranno dentro in quel momento.

Demir in carcere per la morte di Sevda

Demir si ritroverà a dover affrontare la vendetta di Umit, intenzionato a metterlo alle strette dopo che ha scelto di vivere la sua storia d'amore con Zuleyha e allontanarla per sempre dalla sua vita.

La figlia di Sevda non riuscirà ad accettarlo e finirà per ricattare il ricco Yaman, tanto da minacciarlo di ucciderlo. Tra Demir e Umit avverrà uno scontro al quale prenderà parte anche Sevda. Quest'ultima per evitare il peggio, si intrometterà tra i due e finirà per beccarsi il colpo di pistola sparato dalla figlia.

Per la donna non ci sarà nulla da fare e nel giro di pochi minuti morirà tra le braccia di Demir: quest'ultimo a distanza di qualche giorno verrà indicato come il principale responsabile di quanto è accaduto.

In mancanza di prove che possano attestare la colpevolezza di Umit, per il ricco Yaman si apriranno le porte del carcere ma non resterà a lungo.

Demir viene rapito da un gruppo di banditi

Le anticipazioni delle nuove puntate previste tra il 2023 e il 2024 rivelano che Demir riuscirà ben presto ad uscire dalla prigione grazie all'aiuto di suo fratello Fikret, che si rivelerà il suo nuovo braccio destro.

A quel punto Demir si recherà subito a villa Yaman per chiedere a Zuleyha di organizzare la fuga immediata assieme ai loro bambini e lasciare per sempre Cukurova.

Le cose però non andrà nel verso sperato, dato che alcuni banditi incappucciati faranno irruzione all'interno della tenuta e cominceranno ad aprire il fuoco, sparando colpi di pistola all'impazzata.

Demir e Fikret proveranno a tenerli a bada, ma non riusciranno a far fronte alla presenza dei numerosi nemici che varcheranno la soglia della tenuta.

Uzum ferita da un colpo di pistola

Zuleyha e i bambini verranno messi in salvo, mentre Demir verrà rapito da questi banditi che lo porteranno via facendone perdere le tracce.

Intanto, la piccola Uzum verrà ferita durante i conflitti a fuoco che si terranno a villa Yaman: un proiettile di pistola ne metterà a rischio la vita e per lei sarà necessaria la corsa in ospedale.

Saniye e Gaffur si mostreranno a dir poco disperati per le condizioni della bambina, che verrà prontamente sottoposta ad un delicato intervento per salvarle la vita.