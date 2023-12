Nelle prossime puntate di Terra Amara in programma il 24 e 30 dicembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5, Uzum uscirà dall'ospedale dopo il grave ferimento avvenuto durante l'attacco alla tenuta Yaman. Betul, invece, salverà la vita di Kerem Ali quando rimarranno coinvolti in un incendio provocato da Hakan.

Anticipazioni Terra amara: Uzum viene dimessa dall'ospedale

Uzum sarà dimessa dalla struttura ospedaliera dopo essere rimasta ferita nell'attacco alla tenuta da parte di un gruppo di banditi. Demir, invece, continuerà a non dare sue notizie, tanto da destare la preoccupazione di Zuleyha.

Umit, nel frattempo, ordinerà a Cumali di rapire Adnan sotto lauto compenso. Neanche a dirlo, Zuleyha apparirà disperata per la scomparsa per il primogenito fino a quando non riceverà una telefonata da parte della direttrice dell'ospedale. Quest'ultima chiederà alla protagonista di incontrarsi alla periferia di Cukurova. Un incontro che avrà un risvolto drammatico quando Zuleyha porrà fine alla vita di Umit nel corso di un parapiglia.

La moglie di Demir a questo punto correrà alla tenuta di Fekeli e Fikret, ai quali confesserà di aver sparato alla figlia di Sevda. I tre personaggi quindi si recheranno nel luogo della tragedia dove non troveranno il corpo di Umit ne l'arma da fuoco usata per porre fine alla sua vita.

Per questo motivo Zuleyha, Fikret e Fekeli crederanno che la donna sia sopravvissuta all'incidente.

I telespettatori scopriranno che la vittima e l'arma del delitto erano stati occultati da Abdulkadir e Hakan, che avevano assistito all'omicidio. I due uomini vorranno sfruttare la situazione per ricattare Zuleyha.

Fikret fa un regalo a Betul per aver salvato Kerem Ali

Cumali, invece, farà perdere le proprie tracce dopo aver rapito Adnan, mentre Sermin e Betul trameranno alle spalle di Zuleyha. Ma quest'ultima grazie ai consigli di Fekeli riuscirà a dimostrare di essere la vera signora Yaman. Purtroppo per lei i guai saranno solo che all'inizio.

La donna finirà nel mirino di Hakan, l'ex socio in affari di Demir, pronto a vendicarsi della morte di Ercan.

Intanto, Fikret verrà informato del ritrovamento del corpo di Umit in fondo ad un burrone. L'uomo a questo punto organizzerà il funerale della donna. A villa Yaman, invece, il comandante della gendarmeria comunicherà a Saniye e Gaffur che Cumali è stato arrestato per il rapimento di Adnan e che non era il realtà il padre di Uzum. Fikret consegnerà a Betul un regalo quando salverà la vita a Kerem Ali dopo essere rimasti coinvolti in un incendio provocato da Hakan. Per questo motivo i due giovani passeranno la giornata insieme dove legheranno moltissimo.

L'arrivo di Cumali a Terra amara

Cumali è tra i nuovi personaggi di Terra amara. L'uomo è arrivato poche settimane fa nelle vicende ambientate a Cukurova chiedendo un lavoro a Gaffur. In questo frangente l'impiegato della tenuta Yaman ha dimostrato di avere un rapporto particolare con Uzum. In breve tempo il pubblico ha scoperto che Cumali è in realtà il vero padre di Uzum. Per questo motivo Gaffur e Saniye hanno temuto di perdere la loro figlia adottiva.