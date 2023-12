Manuel e Jana, negli episodi de La Promessa in onda in Spagna dal 18 al 22 dicembre, decideranno di interrompere la loro tresca clandestina con la consapevolezza che non potranno mai stare insieme.

Catalina rischierà di morire per colpa di un incendio innescato volontariamente da Jimena.

Catalina salvata da Pelayo e Mauro, Jimena internata in sanatorio

Gli abitanti de La Promessa faranno di tutto per spegnere le fiamme di un incendio. Purtroppo ad avere la peggio sarà Catalina, per aver inalato troppo fumo e mentre sarà ancora cosciente scoprirà che è stata Jimena a provocare l’incendio dopo averla drogata.

Manuel avrà i sensi di colpa, mentre Abel visiterà Romulo per verificare che non sia peggiorata la sua malattia polmonare: per fortuna il maggiordomo sarà fuori pericolo di vita, nonostante una ricaduta. Appena Catalina avrà bisogno di ossigeno per sopravvivere, Cruz vorrà approfittare dell’occasione per liberarsi della ragazza. Pelayo e Mauro prenderanno l’ossigeno per Catalina a Villalquino in tempo, dopo l’assenza dell’autista che aveva il compito di ritirarlo.

Cruz e Alonso avviseranno i duchi de Los Infantes, appena Jimena negherà di essere la responsabile dell’incendio. Dopo l’arrivo dei suoi genitori, Jimena verrà ricoverata in un sanatorio.

Successivamente Jana e Manuel vorranno mettere fine alla loro relazione clandestina.

Sempre a proposito della domestica Exposito, il dottor Abel non riuscirà ancora ad accettare di essere stato lasciato da lei. Ben presto Manuel sospetterà che ci sia lo zampino di Cruz, dietro il guasto dell'auto che avrebbe dovuto portare l'ossigeno per Catalina.

Lorenzo invita Curro ad arruolarsi nell’esercito, Maria ama Salvador

Nel contempo Pelayo convincerà il signor Cavendish a portare avanti i loro affari.

Lorenzo e Cruz saranno decisi a far allontanare Curro dal palazzo, dopo il rifiuto del ragazzo di andare a studiare in una scuola inglese: in particolare de La Mata inviterà il figlio ad arruolarsi nell'esercito.

Nel contempo Jana assisterà a un incontro speciale tra Curro e Alonso.

Valentín continuerà a corteggiare María per conquistarla facendo preoccupare Salvador.

Maria chiarirà a Lope di non amarlo, appena lui farà ritorno a La Promessa e non vedrà l’ora di confessare i suoi sentimenti a Salvador.

Feliciano verrà confortato da Teresa, appena Petra vorrà raccontargli la verità sulle sue origini.

Riepilogo sulla relazione segreta tra Manuel e Jana: la vendetta di Jimena

Jana e Manuel quindi rinunceranno a viversi il loro amore, dopo essersi lasciati andare alla passione su una spiaggia deserta. Il giovane marchese si è gettato nuovamente tra le braccia della domestica, dopo aver scoperto le menzogne della moglie Jimena.

A seguito della fuga del marito, la donna ha iniziato ad avere dei seri problemi di salute mentale, che l’hanno portata a vendicarsi nel peggior modo possibile, ovvero innescando un terribile incendio a La Promessa.