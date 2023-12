Nei futuri episodi della soap opera Terra Amara in programma su Canale 5 la protagonista Zuleyha Altun annuncerà tramite i giornali di voler divorziare dal marito Demir Yaman. La giovane prenderà la propria decisione mentre suo marito sarà ancora irreperibile, dopo aver scoperto che in passato aveva fatto soffrire la sua ex fidanzata Hulya, la quale era arrivata a tentare il suicidio.

Fikret viene licenziato, Betul medita vendetta

A seguito della sparizione di Demir avvenuta durante un attacco armato alla sua tenuta, la moglie Zuleyha farà una scoperta sul passato dell’imprenditore.

La giovane verrà a conoscenza che Hulya, la sorella di Hakan, è rimasta paralizzata diversi anni prima dopo aver tentato di togliersi la vita per la fine della relazione con Demir. Completamente sconvolta per questa rivelazione, Zuleyha si sfogherà con Hakan, mostrandosi pentita per aver perdonato Demir e vorrà divorziare dal marito: Hakan sarà ovviamente molto contento per questo proposito e rinuncerà alla vendetta contro la famiglia Yaman, rendendosi conto di amare davvero Zuleyha

Intanto Fikret sarà geloso della vicinanza tra Hakan e Zuleyha e sfogherà la sua rabbia sugli operai, venendo licenziato.

Nel frattempo Betul mediterà vendetta quando capirà che Hakan e Zuleyha stanno ostacolando i suoi piani, prendendo il controllo dell'azienda Yaman al posto suo.

Hakan e Altun complici, Leyla in ospedale

Zuleyha oltre a chiedere al suo avvocato di avviare le pratiche per il divorzio da Demir, pubblicherà un annuncio sul giornale per far sapere a tutti chi è veramente suo marito e per spingerlo a farsi vivo.

Intanto Zuleyha e Fikret faranno pace e Hakan si ingelosirà quando assisterà al loro incontro, anche se comunque la complicità tra Altun e Hakan si rinsalderà ben presto durante un ballo.

In seguito Fikret salverà la vita alla piccola Leyla, caduta nel vuoto dal terrazzo della villa Yaman dopo una disattenzione di Fadik. Mentre tutti attenderanno delle notizie sulla salute della bambina, Fikret sosterrà Zuleyha in ospedale sotto lo sguardo di Betul.

Riepilogo sulla scomparsa improvvisa di Demir e sul suo destino

Di recente i telespettatori italiani hanno assistito alla sparizione di Demir. L’uomo era stato arrestato con l’accusa di aver ucciso Sevda, ma è riuscito a evadere dal carcere grazie al fratello Fikret. A quel punto Yaman è tornato alla villa per poter fuggire all'estero con Zuleyha e i loro bambini. Ma una sera c’è stato un assalto da parte di un gruppo di uomini armati e durante il trambusto Demir è scomparso senza lasciare alcuna traccia.

Nelle puntate successive Yaman verrà ritrovato privo di vita all'interno di una cella frigorifera durante degli scavi non lontano da Cukurova e quindi non ci sarà bisogno di formalizzare alcun divorzio, visto che Zuleyha sarà vedova.