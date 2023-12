Nella puntata de La Promessa in onda il 5 gennaio, in prima visione su Canale 5, Blanca lascerà la tenuta per raggiungere il Perù destando il malcontento di Manuel, che troverà rifugio in Jana. Lope, invece, inizierà a sospettare dello strano comportamento di Maria quando riceverà un dono da lei.

Anticipazioni La Promessa: Lope riceve un dono da Maria

Candela chiederà perdono a Simona, tanto da sotterrare l'ascia di guerra dopo settimane di scontri a causa della verità sulla morte di Custodio. Alonso, invece, non crederà che Lorenzo ed Elisa stiano tramando alle sue spalle.

Per questo motivo avrà una discussione con Cruz, arrivando a cacciarla dalla loro stanza.

Lope riceverà un dono da Maria senza una motivazione. Per questo il ragazzo esprimerà le sue perplessità in un confronto con Jana: le racconterà di non essere stato l'unico a ricevere un regalo da Maria. Lope pregherà la domestica di prendersi cura della giovane visto che avrà paura che voglia commettere un colpo di testa dopo aver appreso della morte di Salvador.

Blanca lascia la tenuta per trasferirsi in Perù

Catalina non riuscirà a tenere a bada le richieste dei braccianti, dopo che ha preso il comando dei lavori di ristrutturazione della tenuta. Gli operai si approfitteranno di lei sapendo che Manuel non è più al comando.

Catalina confiderà i problemi riscontrati sul lavoro al fratellastro, e i due decideranno di raccontare la verità ad Alonso, che si arrabbierà molto con loro.

Blanca lascerà la tenuta per andare in Perù. Una partenza che rattristerà Manuel, il quale cercherà rifugio da Jana. Il giorno dopo il marchesino porterà la domestica a fare un giro con il suo aereo.

Lorenzo ed Elisa continueranno imperterriti il loro piano per ridurre Cruz alla pazzia.

Perché Simona e Candela hanno litigato

Simona e Candela sono le cuoche de la tenuta La Promessa. Hanno sempre avuto un rapporto molto stretto, che però si è incrinato alla scoperta di un'amara verità da parte di Candela. La donna è venuta a sapere che suo marito Custodio è stato ucciso dal consorte di Simona.

Quest'ultima non le ha mai detto nulla e l'è rimasta accanto forse per senso di colpa. Per questo motivo Candela ha deciso di interrompere ogni rapporto con la collega. Una scelta che le ha portate a rendersi protagoniste di diversi scontri sul posto di lavoro, che hanno fatto preoccupare Lope e Martina. Questi ultimi già in passato avevano provato a farle riappacificare, ma con scarsi risultati.