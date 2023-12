Prosegue la messa in onda di Terra Amara su Canale 5. Negli episodi dal 17 al 23 dicembre 2023, Uzum entrerà in coma dopo essere rimasta vittima di una sparatoria. Demir Yaman non lascerà alcuna traccia, a seguito di un assalto improvviso alla sua tenuta.

Demir dice una menzogna, Fekeli scagiona Cetin

Inizieranno le indagini sulla scomparsa di Sevda e Demir farà credere alle forze dell’ordine che si è recata a Istanbul.

Nel contempo Zuleyha chiederà a Demir di supportare Cetin, finito in carcere di sua volontà per l’investimento di Erkan Gumusoglu.

Fikret farà pace con il fratellastro Demir e troverà un accordo con l’avvocato di Mujdat, il fratello di Mujgan, per ottenere la custodia di Kerem Ali. A questo punto Ali Rahmet Fekeli si farà arrestare al posto di Cetin, dichiarando di essere il vero colpevole del decesso di Erkan.

Umit minaccia Yaman, Leya rapita

Umit costringerà Demir a ospitarla nella sua tenuta, altrimenti lo accuserà di aver ucciso Sevda. Inoltre Yaman prometterà di prendersi cura del figlio che la sua ex amante aspetta da lui, firmando una dichiarazione.

Inoltre Demir nominerà Betul responsabile della sua azienda durante la sua assenza, senza sospettare che sia intenzionata a vendicarsi del suo defunto padre Adnan Yaman.

Nel contempo le attenzioni che il nuovo bracciante Cumali riserverà a Uzum faranno preoccupare Saniye e Gaffur.

Zuleyha sospetterà che ci sia lo zampino di Umit, appena Leyla verrà rapita. Demir invece crederà che possa essere stato Hakan Gusmoglu, un suo vecchio socio rimasto deluso da lui, a sequestrare la sua secondogenita.

Appena Zuleyha si ricongiungerà con la figlia, Demir verrà arrestato come principale sospettato dell’omicidio di Sevda ma poco dopo Fikret lo farà evadere dalla prigione. Yaman tornerà alla tenuta per fuggire con Zuleyha, Adnan e Leyla, ma il suo piano verrà ostacolato da un gruppo di uomini armati. A seguito dell’assalto alla tenuta infatti non ci sarà alcuna traccia di Demir, mentre Uzum finirà in ospedale dopo essere stata ferita.

Nel contempo Betul salverà Kerem Alì da un’esplosione nel ranch di Fekeli, mentre Hakan vorrà vendicare la morte del fratello Erkan.

Infine Umit inviterà Zuleyha a incontrarla, dopo aver preso in ostaggio Adnan.

Chi è Hakan Gumusoglu e perché vuole farla pagare a Demir

Hakan Gumusoglu entrerà in scena appena suo fratello Erkan verrà investito per errore da Fekeli. Durante il funerale dell’uomo, Fikret scoprirà che Hakan vuole farla pagare a Demir. Il nuovo personaggio si rivelerà essere un vecchio collega universitario di Yaman, con cui aveva fondato un’azienda finita in fallimento. Hakan avrà un forte risentimento nei confronti del suo ex socio Demir per averlo abbandonato e per vendicarsi si servirà del partner Abdülkadir Keskin.