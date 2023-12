Nell'episodio di Terra Amara che andrà in onda domenica 24 dicembre (eccezionalmente alle ore 15) la piccola Uzum tornerà a casa sana e salva dopo aver trascorso alcuni giorni in coma in ospedale. Nel frattempo, Umit rapirà Adnan, così Zuleyha tenterà di recuperare suo figlio, ma l'incontro finirà tragicamente. A questo punto, Hakan sfrutterà la situazione per minacciare Altun. Parallelamente, Sermin e Betul mineranno il ruolo di Zuleyha all'interno della tenuta, ma i pericoli per la signora Yaman non finiranno, infatti Hakan metterà gli occhi su di lei.

Umit rapisce Adnan e l'incontro con Zuleyha finisce in tragedia

La piccola Uzum tornerà a casa dall'ospedale dopo essere stata ferita durante l'agguato alla villa Yaman. Mentre invece, a distanza di una settimana, la misteriosa scomparsa di Demir sarà ancora senza soluzione.

Intanto la dottoressa Umit, tramando con Cumali, rapirà il piccolo Adnan. Nel tentativo di riavere suo figlio, Zuleyha si ritroverà di fronte alla dottoressa Karhaman e durante la colluttazione premerà il grilletto mettendo fine alla vita di Umit. A quel punto Altun correrà a casa e confiderà ad Ali Rahmet e Fikret di aver sparato a Umit, ma quando i tre raggiungeranno il luogo del delitto, non troveranno né il corpo della donna né l'arma, quindi ipotizzeranno che la dottoressa sia ancora viva e in fuga.

Hakan preleva il corpo di Umit per poi ricattare Zuleyha

In realtà il corpo di Umit è stato prelevato da Hakan, che ha assistito di nascosto al delitto: l'uomo intende sfruttare la situazione per mettere sotto ricatto Zuleyha.

Nel frattempo, si scoprirà che il rapimento di Adnan era stato opera di Cumali, il quale, dopo aver compiuto tale gesto, si dileguerà senza lasciare traccia.

Mentre Sermin e Betul continueranno a tramare alle spalle di Zuleyha, quest'ultima, grazie ai saggi consigli di Ali Rahmet, troverà la forza necessaria per riprendere in mano il controllo della tenuta e dell'azienda di famiglia dopo la scomparsa del marito.

Trama della puntata precedente

Nella puntata precedente, in onda sabato 23 dicembre, Fikret ritiene che Hakan Gumusoglu sia il responsabile dell'attacco alla tenuta, mentre Lutfiye ipotizza che lo stesso Hakan abbia acquistato le azioni della famiglia Yaman, intanto Betul è preoccupata per l'acquirente sconosciuto delle quote societarie.

Nel frattempo, Fekeli chiede un permesso per uscire temporaneamente dal carcere per affrontare la crisi familiare degli Yaman dopo la sparizione di Demir. Infine un'esplosione sospetta in casa Fekeli coinvolge Betul che riesce a salvare il piccolo Kerem Ali.