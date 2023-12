Nelle prossime puntate di Terra amara si vivranno momenti drammatici. Betul e Kerem Ali infatti rischieranno di morire quando rimarranno coinvolti in un attentato organizzato da Hakan Gümüşoğlu, intenzionato a vendicarsi della morte del fratello Erkan.

Anticipazioni Terra amara: Betul viene assunta nell'azienda Yaman

Betul dimostrerà di essere molto affettuosa con Zuleyha e Demir dopo il suo ritorno a Cukurova in seguito al divorzio con un uomo francese. La donna informerà Sermin di avere intenzione di riprendersi tutto quello che lo zio ha sottratto alla sua famiglia.

Purtroppo la doppia faccia dell'avvocatessa non sarà notata da Demir, il quale le affiderà la parte legame dell'azienda Yaman per gestire gli affari in sua assenza.

Betul approfitterà di questo quando suo zio farà perdere le proprie tracce in seguito all'assalto di alcuni malviventi alla tenuta. La donna rimarrà vicina a Zuleyha per non destare i sospetti assumendo la sua difesa, quando alcuni inquirenti crederanno che sia complice della scomparsa di Demir [VIDEO].

L'avvocatessa e Kerem Ali vittime di un attentato da parte di Hakan

L'avvocatessa suggerirà a Sermin di fidarsi di lei per rientrare in possesso di tutto il patrimonio. Ma ecco che Betul finirà per mettersi nei guai a causa delle sue macchinazioni.

Un giorno la giovane si recherà a prendere il piccolo Kerem Ali per permettergli di giocare insieme al fratellastro Adnan e Leyla.

Sarà in questo frangente che Betul rimarrà coinvolta in un drammatico attentato, quando rimarrà sola con il figlio di Mujgan, visto l'impossibilità di Nazire di rimanere alla villa per problemi personali.

In dettaglio, Hakan apparirà assetato di vendetta per la morte del fratello Erkan. Per questo motivo un uomo di Gümüşoğlu si introdurrà nella cucina di Fekeli aprendo il gas e piazzando degli ordigni esplosivi. Un atto intimidatorio che rappresenterà un vero pericolo per l'incolumità di Betul e Kerem Ali.

Nonostante le fiamme dovute all'esplosione, l'avvocatessa e il bambino riusciranno ad uscire dalla cameretta e mettersi in salvo fuori dall'abitazione.

Fikret presterà subito soccorso ai due personaggi coinvolti nell'attentato. L'uomo poi si recherà alla polizia con Ali Rahmet per accusare Hakan del crimine. Purtroppo la guardia civile non darà ascolto alla versione dei due uomini, tanto che il cattivo continuerà ad agire indisturbato.

