In Terra Amara Fikret sarà disposto a tutto pur di separare Züleyha da Mehmet, anche ad andare in Libano per scoprire se l'uomo in realtà è Hakan, colui che sta facendo del male alla famiglia Yaman. Fikret però in Libano troverà la guerra civile e, a causa di uno sparo, sarà tra la vita e la morte. Per uno scherzo del destino sarà proprio Mehmet a salvarlo e Fikret per questo cambierà idea sul suo "nemico".

Fikret pronto a partire in Libano

Fikret non si fiderà per niente di Mehmet Kara, dentro di lui sentirà che nasconde qualcosa. A un certo punto anche Züleyha inizierà a non fidarsi di lui e ne parlerà proprio con Fikret.

Quando capirà di avere l'appoggio della ragazza, Fikret si deciderà a smascherarlo.

Grazie a Vahap avrà la possibilità di andare in Libano e scoprire se dietro l'identità di Mehmet Kara si nasconda Hakan Gümüşoğlu. Fikret chiamerà Züleyha per informarla del suo piano, ma la ragazza si innervosirà parecchio: vuole che Fikret indaghi sulla faccenda, ma non che vada addirittura in un altro paese. Fikret, però, vorrà farlo.

Fikret e l'amore per Züleyha

Fikret vuole farlo solamente per conquistare Züleyha. Confesserà a Çetin che quando la ragazza gli parla il suo cuore batte all'impazzata e di esserla disposto a fare qualsiasi cosa pur di renderla felice e starle vicino.

Andando in Libano rischierebbe la vita, ma se veramente scoprisse che Mehmet è Hakan, allora Züleyha potrebbe lasciarlo e magari Fikret si fidanzerebbe con lei.

Mehmet salva Fikret

Fikret partirà in Libano con Çetin, ma purtroppo succederà l'impensabile: nel paese scoppierà la guerra civile e Fikret rimarrà coinvolto in una sparatoria. Il caso vorrà che sia proprio Hakan a salvarlo e nonostante scopra la sua vera identità, Fikret prometterà a se stesso di non rivelare nulla a Züleyha.

A casa quest'ultima e Lütfiye saranno disperate, anche perché la radio parlerà di alcuni civili turchi morti in guerra in Libano. Lütfiye sarà più disperata che mai, intanto Fikret lotterà tra la vita e la morte in ospedale, ma alla fine riuscirà a salvarsi. La donna pregherà per rivedere il nipote vivo e improvvisamente, una mattina, Fikret tornerà sano e salvo a casa, anche se un po' malconcio per via della ferita.

Proprio in quella occasione confermerà a Züleyha che Mehmet non è Hakan. Sarà dura dirle una bugia, ma visto che gli ha salvato la vita è il minimo che possa fare.

Un retroscena: la presunta lite tra gli attori Furkan Palalı e İbrahim Çelikkol

Se Fikret non nutre simpatia per Hakan, si può dire la stessa cosa dei loro interpreti. Pare infatti che gli attori Furkan Palalı e İbrahim Çelikkol abbiano litigato sul set per via dei ritardi di quest'ultimo durante le riprese, al punto che Palalı avrebbe lasciato il set di Adana per tornare a Istanbul.

Poco dopo İbrahim Çelikkol ha smentito alla stampa turca la notizia della lite: "È stato scritto qualcosa, ma alla base non c'è nessuna verità".