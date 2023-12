A villa Yaman sembreranno arrivare notizie di Demir nelle puntate di Terra Amara in onda a gennaio. Le anticipazioni annunciano che Betul e Sermin saranno sorprese quando arriverà un pacco per Zuleyha. La donna riceverà un anello con un biglietto scritto da Demir che le dice "Tornerò presto".

Lutfiye, Fikret e Fekeli controlleranno la grafia e saranno convinti che Yaman sia ancora vivo e si trovi in Siria. Betul e Sermin saranno piuttosto preoccupate da questa eventualità che metterebbe in discussione il loro potere all'interno dell'azienda.

Zuleyha disperata dopo la morte di Demir

Per Zuleyha ci saranno giorni molto complicati e senza Demir la donna si sentirà persa. A sostenerla ci saranno Fekeli, Fikret e Lutfiye che non la lasceranno mai sola. Quando ormai le speranze di riabbracciare Demir sembreranno perdute, per Zuleyha tornerà la luce grazie a un pacco. Un postino consegnerà a villa Yaman un pacchettino con un anello e un biglietto che riempiranno il cuore di Zuleyha. "Non preoccuparti, tornerò presto" saranno le parole scritte per la signora Altun e firmate da Demir. "Che gioia, Demir è vivo!" esclamerà Zuleyha a Fikret e Fekeli che andranno subito a controllare la grafia. Confrontando il biglietto con alcuni documenti di Yaman, i protagonisti avranno la certezza che a scrivere quel biglietto sia stato proprio Demir ed esulteranno di gioia.

La paura di Betul e Sermin che potrebbero perdere il potere in azienda

Nel frattempo Betul e Sermin saranno molto arrabbiate per non essere state coinvolte nella riunione di famiglia. In particolare, non sopporteranno che Lutfiye sia accanto a Zuleyha al loro posto e Sermin si farà avanti per entrare nella villa. Betul fermerà sua madre, per non creare inutili tensioni e si dirà preoccupata di quello che potrebbe accadere se Demir fosse vivo.

Betul metterà in conto che potrebbero perdere il controllo dell'azienda conquistato a fatica e Sermin chiederà a sua figlia se avesse fatto tutto il possibile per assicurarsi che Demir fosse morto. Zuleyha, nel frattempo, noterà che il biglietto ricevuto ha il sigillo di Latakiabin Siria e chiederà a Fikret di aiutarla a riportare a casa Demir.

La scalata sociale e la determinazione di Betul

Ilayda Cevik interpreta Betul, la figlia di Sermin che nella quarta stagione di Terra amara è tra le protagoniste più in rilievo. Sin da suo ritorno a Cukurova la ragazza ha dimostrato di avere delle ottime competenze, tanto che Demir l'ha scelta come vicepresidente dell'azienda Yaman. Dopo la scomparsa di Demir, Betul acquisterà sempre maggiore potere, ma confesserà a Sermin che i suoi piani sono molto più ambiziosi. La ragazza, infatti, sedurrà Fikret con lo scopo di impadronirsi anche delle aziende Fekeli e presto sarà davvero pronta a tutto per raggiungere i suoi scopi. Certamente Betul non farà rimpiangere chi l'ha preceduta nel ruolo di antagonista: Behice e Umit avranno una degna erede.