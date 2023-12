Terra Amara, la soap opera di Canale 5 si fermerà per il Natale da lunedì 25 dicembre fino a venerdì 29, quindi la prossima puntata andrà in onda sabato 30 dicembre con un doppio appuntamento. Fikret verrà informato della morte di Umit, mentre Betul riceverà un regalo da Fikret per aver salvato Kerem Ali: Sermin esorterà la ragazza a rimanere concentrata sull'obiettivo di diventare la nuova leader dell'azienda Yaman. Nel frattempo Cumali sarà arrestato: si scoprirà che si era presentato con un falso nome e quindi non è il vero padre di Uzum.

Fikret organizza un funerale per la dottoressa Umit

Fikret sarà presto informato del ritrovamento del corpo senza vita di Umit, avvenuto in fondo a una scarpata: profondamente addolorato l'uomo prenderà su di sé l'organizzazione del suo funerale. Nel frattempo Betul si mostrerà sempre più risoluta nell'intento di impadronirsi dell'azienda Yaman.

Nei giorni successivi, a Cukurova, ci saranno dei pettegolezzi degli abitanti riguardanti una presunta relazione tra Fikret e Zuleyha. Pertanto, Lutfiye si affretterà a informare Fekeli, e insieme metteranno in atto un piano per mettere a tacere queste dicerie.

Nel frattempo, a villa Yaman, arriverà il comandante della gendarmeria portando con sé la notizia dell'arresto di Cumali per la scomparsa di Adnan, aggiungendo che l'uomo si era presentato sotto falso nome e che, in realtà, non è il padre biologico di Uzum.

Fikret fa un regalo a Betul per aver salvato Kerem Ali

Fikret deciderà di esprimere gratitudine a Betul portandole un regalo come segno di riconoscimento per aver salvato Kerem Ali dalla casa in fiamme. Inoltre i due passeranno diverso tempo in compagnia l'uno dell'altra, trovandosi molto bene insieme. Tuttavia, quando Betul ne parlerà con sua madre Sermin, lei le consiglierà di non perdere di vista il suo vero scopo, ossia quello di impadronirsi dell'azienda Yaman.

Infine, Betul si recherà in officina per risolvere un problema alla sua macchina e nell' occasione Abdulkadir le confiderà il suo desiderio di acquistare alcuni terreni di Cukurova.

Trama della puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra amara, in onda domenica 24 dicembre, Umit con l'aiuto di Cumali rapisce Adnan, poi durante un confronto con Altun la dottoressa perde la vita.

A quel punto Zuleyha confessa a Fekeli di aver sparato ad Umit, il suo corpo non si trova più sul luogo del delitto: è stato Hakan (che aveva assistito di nascosto a tutta la scena) a impossessarsene, con lo scopo di poter successivamente ricattare Zuleyha. Nel frattempo Cumali fugge, mentre Sermin e Betul complottano alle spalle di Zuleyha.