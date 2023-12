Non ci sarà pace per la piccola Üzüm durante le prossime puntate di Terra Amara. La bambina rischierà di morire dopo aver ricevuto un colpo d'arma da fuoco allo stomaco. Verrà portata prontamente in ospedale e sottoposta a intervento chirurgico. I medici non saranno tanto positivi e temeranno che la bambina possa non risvegliarsi dal coma.

Villa Yaman vittima di un assalto

L'assalto a Villa Yaman porterà tanto terrore all'interno della tenuta. Fortunatamente non ci saranno vittime, ma sei feriti, tra cui uno molto grave: la piccola Üzüm. Quando gli assalitori spariranno, Züleyha e gli altri inizieranno a fare la conta dei danni, fino a quando scorgeranno in lontananza il corpo della piccola Üzüm riverso a terra e privo di sensi.

Saniye correrà come una pazza incontro alla bambina e solo da vicino potrà notare che ha una grave ferita allo stomaco provocata da uno sparo. Uno degli operai correrà subito con il pick-up per permettere a Gaffur e Saniye di portare la bambina in ospedale.

Üzüm finisce in sala operatoria

Appena arriveranno in ospedale i medici condurranno subito Üzüm in sala operatoria: bisogna arginare la ferita e ovviamente rimuovere il proiettile. Saniye sarà disperata, continuerà a implorare a Dio di prendere lei, ma di lasciare in vita la sua bambina.

In ospedale arriverà anche Cumali e anche lui attenderà fuori dalla sala operatoria per scoprire se la sua bambina riuscirà a salvarsi. L'operazione sembrerà andare bene, ma la bambina non si potrà dichiarare fuori pericolo fino a quando non si risveglierà.

Rimarrà ricoverata in terapia intensiva sotto la stretta sorveglianza di Saniye che non la lascerà nemmeno un attimo.

I medici temono che Üzüm non possa svegliarsi

Züleyha avrà modo di parlare con il medico che ha in cura Üzüm e le dirà che la bambina ha subito un intervento molto difficile e in ogni momento può rischiare di morire.

Avranno la certezza che possa sopravvivere solamente se riuscirà a superare la notte.

In realtà il medico avrà poche speranze e crederà che la bambina non possa uscire dal coma, proprio per questo proverà a non dare molte speranze a Saniye e Gaffur.

Neva Pekuz: 'Bulent ha regalato un sacco di risate sul set'

Üzüm è uno dei personaggi più giovani di Terra amara e viene interpretata da Neva Pekuz, che in un'intervista ha rivelato che il momento più duro da affrontare sul set è stato per la morte dei personaggi di Saniye e Gülten: "Nella scena in cui muoiono sia Gülten che Saniye, il mio primo pensiero è stato 'adesso Selin (Yeninci, l'interprete di Saniye) se ne andrà, non potrò vederla di nuovo' ed è stato molto triste".

La bambina ha avuto un buon rapporto anche con Bülent Polat, colui che nella serie interpreta Gaffur: "Faceva sempre ridere tutti, è molto divertente. Ha regalato un sacco di risate sul set".