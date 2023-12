La presenza di Mirko continua ad aleggiare all'interno della casa del Grande Fratello nonostante la sua eliminazione al televoto avvenuta lo scorso sabato 9 dicembre. La sua ex fidanzata Greta Rossetti, infatti, continua a fare rivelazioni spiazzanti sulla loro relazione, una storia che sebbene sia durata solo pochi mesi è stata davvero intensa, almeno stando alle rivelazioni della Rossetti. Dopo aver detto a Perla che Mirko si è esposto nei suoi confronti per dimostrale che lei era la donna della sua vita, Greta è stata più esplicita ancora con altri coinquilini, affermando che non solo Brunetti avrebbe voluto sposarla ma che addirittura avrebbe voluto un figlio da lei.

Come reagirà Mirko da fuori a questo tipo di affermazioni?

Perla si confronta con l'ex di Mirko

L'assenza di Mirko sembra aver reso Greta più libera. Per stessa ammissione dell'ex tentatrice di Temptation Island, l'eliminazione di Brunetti dal Grande Fratello le ha tolto un peso e in effetti, subito dopo la puntata che ha visto l'uscita del suo ex fidanzato, Rossetti si è avvicinata a Perla con la quale ha avuto una lunga conversazione. Durante il dialogo tra le due, Greta ha svelato che Mirko nei pochi mesi di relazione, per darle dimostrazione del suo reale interesse, si è esposto in maniera 'pesante', preferendo non aggiungere altro per cercare di proteggere il ragazzo.

Le dichiarazioni spiazzanti di Greta

Successivamente, però, Greta ha deciso di spiegare cosa intendesse dire, con le sue rivelazioni ad alzare un vero e proprio polverone sul web, tanto che di certo daranno spunti interessanti ad Alfonso Signorini per la puntata che andrà in onda stasera lunedì 11 dicembre. 'Mi diceva cose come 'andiamo a convivere così ti dimostro che sei la donna della mia vita' o 'io farei un figlio con te adesso.

Ed è successo', ha detto Greta parlando con Grecia Colmenares e Massimiliano Varrese nel salotto della casa di Cinecittà.

Dichiarazioni molto forti che Greta ha consolidato affermando di poter giurare su sua madre. Ad aver colpito i fan del programma che non si perdono una battuta del triangolo amoroso che sta intrigando parecchio il pubblico di Canale 5 è l'affermazione relativa all'avere un figlio.

Non è ben chiaro, infatti, se effettivamente Rossetti e Brunetti abbiano solo provato ad avere un figlio oppure se ci sia stata una gravidanza non andata a buon fine.

I Perletti, così si sono autodefiniti i fan della coppia Mirko-Perla, sono rimasti scioccati da queste parole, e chissà come reagirà Vatiero non appena avrà modo di sapere tutta la verità sul comportamento che il suo ex ha avuto subito dopo aver chiuso con lei una relazione durata ben cinque anni.

Mirko: silenzio assoluto dopo l'eliminazione

Perla è apparsa davvero turbata dall'uscita di Mirko, pensando a tratti che il suo ex si possa trovare anche in tugurio. C'è da dire che finora Mirko non ha rilasciato alcuna dichiarazione sui social, il dubbio dunque che il Grande Fratello possa avere delle sorprese in serbo per i telespettatori aleggia: è tuttavia altrettanto valida l'ipotesi per cui prima di poter riprendere in mano il cellulare Mirko debba fare il suo ingresso in studio per un primo resoconto dell'esperienza condotta all'interno della casa.

Sicuramente Mirko avrà la possibilità di replicare alle affermazioni di Greta ma anche alle parole di Perla, il cui sentimento nei suoi confronti pare ancora ardere sotto la cenere. Insomma, da parte di Mirko tutto tace ma non appena avrà la possibilità di parlare i fan ne sentiranno sicuramente delle belle.