Nei prossimi episodi di Terra amara una rapina a notte fonda turberà la quiete della famiglia Yaman. Secondo le anticipazioni turche l'assalto alla tenuta da parte di alcuni sconosciuti metterà in serio pericolo Sevda e il piccolo Adnan. Tuttavia la giovane Altun eviterà il peggio per loro uccidendo uno dei malviventi, quel punto le due donne occulteranno il suo corpo, ma ignoreranno che qualcuno le sta spiando.

Anticipazioni Terra amara: un gruppo di criminali irrompe a villa Yaman

Negli episodi di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5 Demir sarà in prigione con l'accusa di tentato omicidio ai danni di Umit (caduta accidentalmente dalle scale durante una discussione con Fikret).

Sicura dell’innocenza del marito, Zuleyha chiederà all'ex commissario Sadi di aiutarla a trovare il nipote di Alì Rahmet, che potrebbe essere il responsabile dell'incidente della dottoressa Kahraman. Per scovare Fikret, la giovane Altun dovrà affidare a Sevda i figli Adnan e Leyla e allontanarsi temporaneamente da Cukurova. Tuttavia quella stessa sera alcuni criminali con il volto coperto assalteranno la tenuta e, dopo aver chiuso i dipendenti nelle stalle, faranno irruzione in casa per rubare denaro e gioielli.

Zuleyha uccide un bandito

Nonostante sia molto spaventata, Sevda non se ne starà con le mani in mano. Stando alle anticipazioni degli episodi di Terra Amara già trasmesse in Turchia, l'ex cantante si farà coraggio e affronterà uno dei ladri, puntandogli contro un'arma e costringendolo a disarmarsi.

Sfortunatamente, arriverà il piccolo Adnan che ribalterà la situazione: il bandito prenderà in braccio il bambino e minaccerà di fargli del male. Sevda sparerà un colpo e ferirà il malvivente. Quest'ultimo, però, anche a terra prenderà la sua arma e la punterà contro la donna, intenzionato a colpirla. Ciò non accadrà con l'arrivo improvviso di Zuleyha che con un colpo ucciderà il bandito.

Insieme a Sevda deciderà di non chiamare la polizia e di seppellire il cadavere dell'uomo.

Sevda e Zuleyha spiate mentre occultano il corpo del criminale

Zuleyha e Sevda si allontaneranno dalla tenuta e si recheranno nei campi vicino al fiume per seppellire l’uomo che la giovane avrà ucciso. Le due, però, non saranno sole. Mentre staranno occultando il cadavere, in lontananza, si scorgerà di spalle qualcuno che le osserva.

Successivamente, le due donne chiameranno le autorità per denunciare la rapina subìta.

La misteriosa spia non tarderà a presentarsi alla villa, ma sotto mentite spoglie. Lo sconosciuto si recherà da Gaffur e gli chiederà di poter lavorare per gli Yaman. L'inganno servirà all'uomo per stabilirsi alla tenuta e tenere sotto controllo Sevda e Zuleyha.