In Terra Amara Züleyha farà visita a Hülya, l'ex di Demir, e avrà modo di leggere una delle lettere d'amore che lui le aveva scritto quando erano fidanzati. Lettera che parlava di futuro, di lui che non vedeva l'ora di stare accanto a lei e di tante promesse non mantenute. Per Hülya non sarà per niente facile rivivere tutto quel dolore.

L'arrivo di Züleyha a Smirne

Züleyha andrà a Smirne per parlare con Hülya, la ex di Demir nonché sorella di Hakan. Una visita sconvolgente per la giovane donna, in quanto temerà che Demir possa ancora farle del male, dopo averla lasciata e spinta a provare a togliersi la vita.

Nonostante tutto, però, vorrà dare modo a Züleyha di scoprire di che pasta è fatto suo marito, nonostante la ragazza lo sappia già visti i dolori che le ha fatto passare in passato, come allontanarla da Yilmaz e dai suoi figli, ma anche la ferita che le ha provocato alla testa quando ha provato a ucciderla. Sarà così che Hülya andrà in camera sua e prenderà una delle lettere in cui Demir si dichiarava follemente innamorato di lei.

La lettera di Demir

"Cara Hülya, ogni giorno che passa ti voglio sempre di più accanto a me", inizierà così la lettera che in passato Demir ha scritto alla sua ex. Parola dopo parola Züleyha potrà avere conferma dell'amore che il marito provava per Hülya: "Sai quanto mi piacerebbe renderti felice, sicuramente potresti diventare la donna più fortunata di Çukurova".

Demir sognava di mettere su famiglia insieme alla ragazza e di avere con lei tanti bambini: "Sai mi piacerebbe averne almeno tre".

Hakan non sapeva della loro storia d'amore

I due, ai tempi, non avevano rivelato a Hakan di avere una relazione, si incontravano in gran segreto a casa di una signora che abitava a Mersin, ma questa cosa sembrava non bastare più a Demir: "Voglio che la nostra storia venga vissuta alla luce del sole".

Lui avrebbe anche voluto dirlo a Hakan, in quanto sicuro che sarebbe stato felice di vederli insieme, ma lui alla fine è venuto a conoscenza della cosa forse troppo tardi, almeno per salvare la sorella dalle "grinfie" di Demir, visto che l'ha abbandonata per sposare Filiz.

In Turchia tutti speravano di rivedere Demir nel finale di serie

Demir, interpretato da Murat Ünalmış, è uscito di scena durante l'ultima puntata della terza stagione. È stato ucciso da Abdülkadir, ma il corpo verrà ritrovato dopo diverse puntate. Quando la quarta stagione è andata in onda in Turchia, però, la stampa turca ha ipotizzato un possibile ritorno di Demir nel finale di serie.

Ai tempi non si era mai capito come il personaggio sarebbe potuto rientrare in scena, visto il suo decesso, però i fan di Terra amara attendevano il suo ritorno per il finale, cosa che poi non è successa.