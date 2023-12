La parte finale della puntata di Uomini e donne del 20 dicembre è stata dedicata alla sfuriata di Alessandro contro Gianni Sperti, una serie di frecciatine che il cavaliere ha lanciato all'opinionista dopo che quest'ultimo ha preso le difese di Roberta dopo una loro litigata. Sui social network, però, in molti si sono schierati contro Vicinanza e a favore della dama, che oggi ha scoperto che il suo corteggiatore ha un interesse anche per Cristina Tenuta, sua collega di parterre, visto che le ha fatto recapitare in camerino dei palloncini e un biglietto con un invito a cena.

La replica piccata davanti alle telecamere

Non appena ha sentito Gianni difendere Roberta, Alessandro ha perso le staffe. È questo ciò che è andato in onda mercoledì 20 dicembre a chiusura di una puntata di U&D molto movimentata.

Quando l'opinionista del dating show ha applaudito Di Padua per aver preso le distanze da Vicinanza, quest'ultimo ha chiesto la parola e l'ha aspramente criticato: "Ma tu sei scostumato".

Il collega di Tina Cipollari ha cercato di controbattere alle critiche del cavaliere ma non ci è riuscito, perché lui chiedeva di poter finire il suo discorso senza essere interrotto come al solito.

"Parlo io e poi parli tu", ha detto con tono deciso l'imprenditore, che nelle ultime settimane è stato al centro dell'attenzione per il ritorno nel parterre dopo la rottura con Ida, ma soprattutto per aver riallacciato una frequentazione con Roberta.

Il parere dei telespettatori

Gianni Sperti ha puntualizzato che tutti i suoi interventi sono atti a scovare chi finge davanti alle telecamere, ma anche questa frase ha indispettito Alessandro.

"Io finto? Tu sei cattivo dentro", ha sbottato il cavaliere di U&D.

Prima di scontrarsi con Sperti, però, Vicinanza è stato al centro dell'attenzione per la sorpresa che ha fatto a Cristina in camerino: le ha fatto recapitare dei palloncini e un biglietto con il quale l'ha invitata a cena fuori.

Roberta non ha apprezzato questo romantico gesto, e sui social in tanti si sono schierati dalla sua parte e contro l'uomo che sembra voler tenere un piede in due scarpe.

"Il provolone sta sempre in mezzo", "Ma lascialo perdere. Se vuole frequentare anche altre non è né interessato e né serio", "Lui è un pagliaccio, sta lì solo per farsi le storie con quelle più in vista", "Ma come si fa a discutere per un uomo così insignificante", questi sono solo alcuni dei pareri che i telespettatori hanno dato su Alessandro su X.

Ultime registrazioni del 2023

Se oggi hanno concordato con Gianni, nelle puntate precedenti i fan di U&D l'hanno accusato di aver causato l'uscita di Marcello e Jasna, ma anche quella di Marco Antonio ed Emanuela.

Negli ultimi giorni in studio si sono formate due nuove coppie, ma la sensazione che hanno avuto molti spettatori è che tutti i protagonisti siano stati quasi spinti dagli opinionisti a lasciare il programma.

Il 20 e il 21 dicembre, invece, sono fissate le ultime registrazioni dell'anno, quelle che chiuderanno la stagione 2023 del dating show, che riprenderà ufficialmente la sua messa in onda lunedì 8 gennaio.