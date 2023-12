Tra il 18 e il 19 dicembre ben quattro protagonisti del Trono Over hanno lasciato U&D: le ultime puntate, infatti, sono state dedicate alle uscite di scena di Marco Antonio ed Emanuela, Marcello e Jasna. Un parere piuttosto condiviso sui social network, però, è che entrambi i fidanzamenti sarebbero stati un po' spinti dagli opinionisti: Tina e Gianni avrebbero fatto pressione dunque alle dame e ai cavalieri in questione affinché si vivessero fuori dagli studi Elios.

Sboccia l'amore tra i senior del cast

Il parterre del Trono Over ha perso quattro suoi componenti nel giro di poche puntate: quando mancano alcuni giorni alla pausa natalizia, il pubblico di U&D ha così assistito alla formazione di due nuove coppie senior.

Ieri, lunedì 18 dicembre, Marco Antonio ed Emanuela hanno lasciato il programma dopo che Tina li ha criticati per oltre mezz'ora sul perché non lo facessero pur avendo un rapporto di esclusiva, ovvero che non intendevano frequentare altre persone.

Oggi, martedì 19, gli opinionisti hanno fatto altrettanto con Marcello e Jasna, legati da qualche mese e convinti nel non voler uscire con altri del cast.

Anche Maria De Filippi ha avallato la richiesta di Gianni dicendo che era giusto che anche loro andassero via visto il trattamento che era stato riservato a Malavisi ed Alessio la volta precedente.

Il parere dei telespettatori

Chi ha seguito l'uscita di scena di Marcello e Jasna non ha potuto non notare quanto sia stata suggerita dagli opinionisti del programma, anche se in maniera meno evidente rispetto a Marco Antonio ed Emanuela.

"Ha deciso Gianni Sperti che dovevano uscire, è sempre il solito antipatico", ha commentato un fan su X dopo aver assistito all'addio a U&D del cavaliere Messina.

"Ci vediamo tra qualche mese", ha ironizzato un altro utente facendo eco a quello che ha detto Tina in studio mentre i due salutavano tutti prima di andare via mano nella mano.

Un parere piuttosto condiviso in rete, dunque, è che i quattro protagonisti che hanno abbandonato il parterre nelle ultime puntate non l'avrebbero fatto spontaneamente ma quasi "costretti" dagli opinionisti o da chi non gradiva più la loro presenza agli Elios.

La relazione passata con Ida

Marcello Messina ha partecipato a due diverse edizioni di U&D: quella che ha lasciato oggi in coppia con Jasna e un'altra di qualche anno fa.

In passato il cavaliere ha frequentato per qualche mese Ida Platano (quando lei era ancora dama), arrivando al punto di dichiararle amore pur consapevole del fatto che lei non aveva ancora dimenticato del tutto l'ex Riccardo Guarnieri.

Accantonata questa conoscenza, poi, l'uomo si è ritirato spontaneamente ammettendo di aver avuto un colpo di fulmine per una persona esterna alla trasmissione.

Lo scorso settembre, poi, Marcello è rientrato nel parterre del Trono Over e quasi subito ha incrociato lo sguardo di Jasna, che oggi è la sua fidanzata.