Roberta Di Padua esce di scena dal cast di Uomini e donne e decide di abbandonare il programma nel corso della registrazione del 12 dicembre, in onda prossimamente su Canale 5.

Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo ufficiale, la dama napoletana delusa dal comportamento del suo pretendente Alessandro Vicinanza, avrebbe deciso di troncare la loro frequentazione e di andare via dal cast del talk show pomeridiano, dove da anni è alla ricerca del suo principe azzurro.

Roberta e Alessandro, a che punto eravamo rimasti

Le riprese del programma di questo martedì 12 dicembre sono state particolarmente turbolente e in studio c'è stato spazio per l'inattesa decisione di Roberta Di Padua, tra i volti storici del parterre over, di lasciare il programma.

Nelle puntate precedenti Roberta aveva scelto di riprovarci nuovamente con la sua vecchia fiamma Alessandro Vicinanza, tornato in studio dopo l'addio definitivo a Ida Platano. I due avevano vissuto una storia d'amore durata all'incirca un anno, terminata per svariate incomprensioni che li hanno portati a prendere due strade differenti.

Una volta rientrato nel cast del trono over, Alessandro non ha nascosto il suo interesse nei confronti di Roberta, tanto da dirsi pronto a riprovarci e riprendere in mano le redini del loro percorso.

Le cose tra i due inizialmente sembravano andare bene, poi però il cavaliere ha iniziato a dire di voler conoscere anche nuove dame e quando c'è stato l'avvicinamento con Cristina, Roberta non ha gradito affatto il suo atteggiamento.

Alessandro delude ancora Roberta: anticipazioni U&D

Le anticipazioni delle riprese del 12 dicembre rivelano che si è arrivati al punto di rottura definitivo tra i due volti del trono over dato che Alessandro ha accettato di conoscere meglio Cristina e di uscire con lei per fare delle esterne.

Il cavaliere napoletano ha insomma ribadito di non voler concedere l'esclusiva a Roberta, bensì di essere disposto a conoscere e corteggiare anche altre dame, scatenando la reazione contrariata della donna, che ha deciso di mollare il programma.

Roberta lascia la trasmissione da sola

Come riportato da Lorenzo Pugnaloni, la dama del trono over ha preferito non portare avanti il proprio percorso in studio, ma ha scelto di lasciare da sola la trasmissione e quindi ritirarsi dal parterre del trono senior.

Una decisione decisamente inaspettata, che sicuramente non passerà inosservata, anche se bisognerà capire cosa succederà nelle prossime registrazioni e come reagirà Alessandro.